鄭麗文訪陸｜14人訪陸團名單曝光 「九二共識」創始人蘇起將隨行

國民黨主席鄭麗文今日（7日）將率團啟程訪問大陸，展開為期6天行程。7日上午，國民黨方面正式公布共計14人出訪名單。其中2005年國民黨主席連戰任內推動「兩岸和平之旅」的核心幕僚、現任國民黨副主席張榮恭及國民黨中央評議會主席團主席、創造「九二共識」名詞的蘇起都將隨行。



鄭麗文出發訪陸前舉行中外記者會。（鄭麗文臉書直播）

綜合《聯合新聞網》、《Newtalk新聞》報道，國民黨上午公布的「2026和平之旅」訪問團團員名單，團員包含：主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、張榮恭、李乾龍、智庫副董事長李鴻源、中評會主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜及中央黨務顧問雷宏毅。

國民黨上午公佈的「2026和平之旅」訪問團團員名單。（鄭麗文FB）

2月2日，國民黨副主席蕭旭岑率就曾團前往北京，參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。本次出訪大陸亦將隨行（資料照片，張鈞凱攝）

2005年國民黨主席連戰任內推動「兩岸和平之旅」的核心幕僚、現任國民黨副主席張榮恭亦將將隨行出訪大陸（張鈞凱攝）

公開資料顯示，蘇起曾任台灣國安會秘書長，也是「九二共識」及「一中各表」表述的提出者。2000年4月，時任陸委會主委的蘇起在卸任前首次提出「九二共識」一詞，並將它解釋為「一個中國，各自表述」。

蘇起曾在2024年說，「九二共識」本質上是一種政治符號，「時機到了就出來，不到就躲」，並形容它為「要就要，不要就棄」。

曾任台灣國安會秘書長，也是「九二共識」及「一中各表」表述的提出者。。（張鈞凱攝）

對於「九二共識」的意涵，台灣前領導人馬英九曾在2012年出席相關研討會時指出，它的意義在於確認歷史事實、奠定兩岸互信基礎，並作為兩岸和平發展的關鍵。

他說，1992年兩岸通過海基會與海協會就事務性議題溝通時，圍繞「一個中國」表述展開磋商，最終在同年11月以「各自以口頭方式表述一個中國原則」達成共識，並通過函電往來予以確認。

據悉，國民黨將此行定調為「2026和平之旅」，4月7日，鄭麗文一行將由台北松山機場搭乘11點30分的上海航空FM852班次啟程，預計下午1點30分抵達上海，隨即轉乘高鐵前往南京。