深圳北站寵物託運訂單暴漲　寵主：要候補才能搶到

2月12日，2026節前春運已經進入客流高峰。今年春運旅途上，高鐵車廂裏多了一群特殊的旅客——寵物「毛孩」。今年是深圳北站推出寵物託運服務後的首個春運，據南方都市報消息，目前，每日寵物託運訂單幾乎全滿，日均託運訂單量20單左右。



深圳北站中鐵快運營業廳內堆滿了寵物箱。（南方都市報）

深圳北站候車室，工作人員正在檢查搭乘G400次「毛孩」的狀態。（南方都市報）

深圳北站寵物託運單量暴漲 寵主：要候補才搶到

報道指出，旅客李先生表示，他帶着寵物狗「糯米」之前選擇過航空託運，但耗時長、託運地點也不便，高鐵託運讓他省心也放心。為了讓「糯米」旅途更舒適，李先生還專門準備了專屬的墊子和玩具。他稱，「人與寵物的票都十分搶手，我家『糯米』的倉位還是候補了一段時間才搶到的」 。還有旅客表示，自己老家離深圳比較遠，開長途返鄉人和寵物都很累，高鐵推出的寵物託運功能是寵物友好出行的一大進步。

「糯米」等待進入託運箱內。（南方都市報）

小狗「骨頭」正在辦理「乘車手續」。（南方都市報）

主人為「骨頭」拿了一件帶有主人味道的衣服。（南方都市報）

深圳北站候車室，「骨頭」好奇地看着窗外。（南方都市報）

中鐵快運營業廳有寵主陸續帶着毛孩來辦理託運手續。春運期間，深圳北站寵物託運訂單量上漲，不少車次倉位均是爆滿。其中，前往武漢的G400次列車的8個寵物倉位已經全部約滿。

一隻貓咪進入寵物託運箱後表現得很淡定。（南方都市報）

深圳北站中鐵快運營業廳，工作人員為每隻寵物寫上託運單。（南方都市報）

高鐵寵物託運列車三倍增加 覆蓋67個車站

為進一步提升春運便民利民服務能力，高鐵寵物託運服務進一步擴大範圍，新增多趟跨省動車辦理業務，實行「人寵分開、專人看護」，為攜寵出行旅客提供更多選擇。

深圳北站候車室，搭乘G400次前往武漢的「毛孩」準備進站。（南方都市報）

深圳北站站台，「毛孩」準備登上G400次列車。（南方都市報）

「毛孩」登上G400次列車準備前往武漢。（南方都市報）

「毛孩」登上G400次列車準備前往武漢。（南方都市報）

工作人員通過監控查看託運箱內的情況。（南方都市報）

此次，中鐵快運擴大高鐵寵物託運服務試點範圍，新增哈爾濱、瀋陽、太原、鄭州、合肥、上海、贛州西、珠海、桂林北、銀川、西寧等67個車站，辦理業務的高鐵站總數達到110個，高鐵列車由54趟增至170趟，具體辦理線路和車次可通過鐵路12306客戶端查詢。