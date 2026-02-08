愛犬托運箱預警頻傳　寵主盼同行或開放監控　官方：未來考慮完善

內地高鐵早前開通寵物托運服務，不少網民關心寵物在托運期間的安全問題。

近日，杭州李女士反映，在高鐵托運愛犬回京途中，寵物箱氧濃度顯示屏頻繁預警。儘管中鐵快運強調托運箱具備恆溫、新風及遠程監控系統，且數據異常會由後台通知車上人員，但李女士等寵主仍期盼能開放監控權限或設立「人寵同行」專屬車廂。

中鐵快運股份有限公司（中鐵快運）表示，寵物托運屬新開通業務，目前技術與設施尚不支持實時開放監控，未來將根據實際情況評估改進。



《極目新聞》報道，李女士（化姓）反映，本月初她從杭州乘坐高鐵回北京時，隨車托運其4個半月大的愛犬，但途中一直聽到狗吠叫。期間，她讓工作人員打開存放寵物箱的櫃門時，發現自家狗狗的寵物箱紅燈顯示氧濃度異常，不到5分鐘又顯示正常，但狗依舊持續吠叫，後來又有兩項指標顯示不正常。

李女士從杭州乘坐高鐵回北京辦了隨車托運，在路途上一直聽到愛犬吠叫。（小紅書＠凌川Bonnie）

李女士發現自家狗狗的寵物箱紅燈顯示氧濃度異常。（小紅書＠凌川Bonnie）

當時，工作人員表示該顯示屏不準確，經常會發生同一情況。李女士後來向列車長表示希望能開櫃門觀察愛犬的狀況，但對方表示需要打電話與跟車人員確認方可開門。

李女士表示，愛犬目前並無大礙，但這次托運「還是讓人不放心」，她建議鐵路部門能否開放一個寵物車廂，讓寵物與主人同行乘車，或將寵物箱內的監控開放給主人加強看護，避免發生意外。

隨車托運的寵物需存放在寵物箱內。（小紅書＠凌川Bonnie）

中鐵快運工作人員表示，寵物托運箱自帶新風系統，可以做到恒溫恒濕、降噪除味，而且還有專門的遠程監控，每個箱都有預警系統，當其中的某一個值達到臨界點就會發出預警，監控人員看到後會第一時間與車上的工作人員聯繫查看。

工作人員指出，原則上主人中途是不能探視寵物，否則可能更加引發寵物的焦慮情緒，若主人確實擔心寵物安全， 可聯繫工作人員查看。至於設立人寵同行車廂和向主人開放寵物箱監控的建議，目前設施和技術上還不支持，寵物托運業務去年才開通不久，後期會根據實際情況逐步考慮完善。