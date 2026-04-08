全紅嬋遭網暴　282人微信群組對話截圖瘋傳　疑涉陳芋汐等名將

中國跳水運動員、奧運史上最年輕「3金王」全紅嬋被爆遭遇集體霸凌。有網民爆出一個百人微信群組長期對她進行人身攻擊與言語霸凌，譬如給她取「胖金蟾」、「全肥豬」等綽號，群規更赤裸裸寫着「可以隨便罵全紅嬋，照死裏罵」，全紅嬋的粉絲也被貶低為「全糞」和「蟾屎」。



令人驚訝是的，網傳這個百人微信群組成員包括全紅嬋多名國家隊隊友陳芋汐、昌雅妮、陳藝文等人，還有《央視》記者及國際裁判。



一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，瘋狂辱駡全紅嬋。（網絡截圖）

群内有人稱全紅嬋「全野鷄」。（網絡截圖）

群内有人瘋狂對全紅嬋進行人身攻擊。（網絡截圖）

群組成員嘲諷全紅嬋變胖，即將退役。（網絡截圖）

百人微信群組 瘋狂辱駡紅嬋

據微博消息，4月初有網民曝光一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，該群組的群規竟然寫着「禁止人身攻擊（除全紅嬋）」、「可以隨便罵全紅嬋，照死裡罵」。據說，該群組創立於2022年，2025年11月更換新群規，明確指示成員可以「隨意罵全紅嬋，照死裡罵」。

根據網絡截圖，有人給全紅嬋取「胖金蟾」、「全肥豬」、「全母豬」等近20個侮辱性綽號，內容也出現「在外面做雞」、「私生活混亂」等侮辱性文字，另外全紅嬋粉絲也被貶低稱為「全糞」、「蟾屎」。

有網民根據微信微信實名認證，確認全紅嬋昔日搭檔陳芋汐在群内。（網絡截圖）

全紅嬋（右）和國家隊隊友陳芋汐（左）。（路透社）

昔日搭檔和隊友陳芋汐在群內

有網民通過微信實名認證，鎖定群內有個賬號疑似為全紅嬋昔日搭檔和國家隊隊友陳芋汐。全紅嬋和陳芋汐既是中國女子雙人10米台的「夢幻搭檔」，也是單人項目競爭對手。

除了陳芋汐，群組成員還有昌雅妮、陳藝文、龍道一等國家跳水隊名將，他們都是全紅嬋的國家隊隊友，還有央視體育記者楊爍、國際級裁判饒琅等人。

一位澳門隊女子跳水運動員退群後慘遭辱罵，群組成員稱她是全紅嬋的護法。（網絡截圖）

有網民爆料，不意和群內霸凌者同流合污的是一位澳門隊的女子跳水運動員，她入群後看到針對全紅嬋的激烈發言後隨即退群，沒想到也慘遭辱罵，稱她是全紅嬋的護法。

全紅嬋接受《人物》專訪。（截圖）

國家體育總局游泳中心：追究網暴者責任

隨着網絡截圖在網上傳開，隨即引發不少網民怒火。今日（8日），全紅嬋所屬「廣東省二沙體育訓練中心」公開發文強調已向公安機關報警，同時國家體育總局游泳運動管理中心也同步發聲明，強調將透過法律途徑追究網暴者責任，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。

早前，全紅嬋接受媒體專訪時，就曾透露因網暴出現心理陰影，她坦言進入青春期後，因體重失控與生理期變化承受巨大壓力，只要稍微進食體重就會增加，還稱「希望那些攻擊我的人，不要再罵我了，不要罵我家裏人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」