習近平：開展思想整風　深化政治整訓　加強軍隊幹部革命性鍛造

央視報道，解放軍全軍高級幹部培訓班8日上午在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。



習近平強調，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，開展思想整風，深化政治整訓，加強我軍幹部隊伍革命性鍛造，始終保持人民軍隊純潔光榮，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。



解放軍全軍高級幹部培訓班8日上午在國防大學開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開班式並發表重要講話。（央視）

習近平指出，軍隊領導幹部特別是高級幹部要帶頭嚴肅黨內政治生活，當好講真話的表率，涵養能容人的雅量，營造說實情、建諍言、敢鬥爭的濃厚氛圍。

習近平強調，軍隊各級幹部要自覺擺正位置，站穩群眾立場，克服一切脫離群眾的私心雜念。高級幹部要帶頭恢復和弘揚我黨我軍優良傳統，放下官架子、回歸革命軍人本色，讓新風正氣在部隊更加充盈。要懂法紀、明規矩、知敬畏，做到法規制度面前人人平等，遵守法規制度沒有特殊，執行法規制度沒有例外。

習近平指出，我黨我軍是在同各種錯誤思想作風的鬥爭中不斷發展壯大的。相信在新時代中國特色社會主義思想指引下，人民軍隊一定能夠以新的歷史條件下的空前團結統一，書寫無愧於革命先輩、無愧於百年基業、無愧於偉大時代的強軍興軍新篇章。