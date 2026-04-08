鄭麗文晤上海市委書記陳吉寧：盼我們這一代人不要成為年輕人阻礙

周三（8日），國民黨主席鄭麗文上午結束南京中山陵行程後，中午與江蘇省委書記信長星會面，隨後前往上海，傍晚與中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧見面。



鄭麗文與陳吉寧會面時提到，在兩岸交流與關係上，上海發揮了很多關鍵的作用。上海給台灣年輕人提供了很大的舞台和機會，台商也在這邊開創了一番不一樣的天地，希望能透過這一次的機會，擴大、深化上海跟台灣之間的各項的交流。



鄭麗文晤上海市委書記陳吉寧。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（8）日上午到訪南京中山陵謁陵。（國民黨提供）

據聯合新聞網及中時新聞網報道，鄭麗文與陳吉寧在上海的世界會客廳會面。鄭麗文指出，上海在兩岸的交流、兩岸的關係上面，發揮了很多關鍵作用，當年的「辜汪會談」就是在上海。辜振甫先生希望除了「九二共識」之外，會談能夠一直持續下去，未來兩岸和平發展的努力不能中斷。另外上海跟台北的「雙城論壇」也辦了16屆，發揮了非常重大的功能跟作用。

她指出，今天重新來到上海，也希望繼續能夠為兩岸的和平累積，擴大彼此的善意跟互信。她說，在台灣，每個人多少都會認識幾個來到上海發展的人。上海提供了台灣人很大的舞台、機會，台商也在這邊開創了一番不一樣的天地，感謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧。

她還說，這次行程有和很多在上海的台灣年輕人見面，跟他們互動，每一個人的故事都不一樣，都非常精彩，充分展現出上海的多元友善、豐富。「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」，在和平的環境當中實現夢想。

陳吉寧：大家是血濃於水的一家人

陳吉寧則提到，兩岸同胞都是中國人，大家是血濃於水的一家人。他和鄭麗文說，「去年您當選國民黨主席，習近平總書記特別祝賀，強調希望兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上積極推進兩岸交流合作，維護台海和平穩定」。

陳吉寧也指出，上海是兩岸合作交流最活躍的城市之一，也是台商在大陸聚居最集中的地方。目前在上海約有7.45萬家台資企業，將近4萬名台灣民眾在此生活，其中還有5,559名台灣學生正在上海求學。他強調，上海秉持「兩岸一家親」的理念，給予台商、台生各方面的協助，也希望鄭麗文此行能發揮更大作用，進一步深化滬台交流。