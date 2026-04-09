鄭麗文從上海轉到北京　「習鄭會」 料周五舉行

周四（9日），國民黨主席鄭麗文在上海參訪洋山港、中國商飛公司等地。據台媒《TVBS新聞網》報道，鄭麗文結束上海行程後飛往北京，周五（10日）上午將在北京人民大會堂會晤中共總書記習近平，下午2點將在中國大飯店舉行中外記者會，對外說明會談過程，並接受媒體訪問。



鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

報道指，鄭麗文周五（10日）預計上午10點將在北京人民大會堂會晤中共總書記習近平，有別於以往雙方事前溝通好與會人數，大陸方面本次則不限制。除鄭麗文外，國民黨13位訪團成員都可現場見證。下午2點，鄭麗文將在中國大飯店舉行中外記者會，對外說明會談過程，並接受媒體訪問。晚間，鄭麗文一行人將前往北京國家大劇院賞樂。

《聯合新聞網》等台媒則報道指，「習鄭會」結束後，鄭麗文一行人周六（11日）將參觀北京故宮、孫中山衣冠冢及中關村科技園區，周日（12日）上午參訪小米汽車，接着就返回台灣。