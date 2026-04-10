颱風森拉克生成或達17級以上　廣東：今年有超強颱風正面襲擊可能

據中國氣象局今早（4月10日）消息，今年第4號颱風「森拉克」已生成，未來其巔峰強度可能達超強颱風級，或成為2026年的首個超強颱風。



廣東省防總副總指揮王再華介紹，今年颱風影響偏重，預計影響廣東的颱風個數接近常年，但強度偏強，有強颱風或超強颱風正面襲擊的可能。



今年第4號颱風「森拉克」已生成。（微博）

今年第4號颱風「森拉克」已生成。（微博）

「森拉克」生成 或達17級以上

據中國氣象局消息，今日（10日）早晨5點，今年第4號颱風「森拉克」中心位於美國關島東南方向約820公里的西北太平洋洋面上。預計，「森拉克」將原地少動，強度逐漸增強，或成2026年首個超強颱風。

廣東省防總副總指揮王再華介紹稱，今年颱風影響偏重，預計影響廣東的颱風個數接近常年，但強度偏強，有強颱風或超強颱風正面襲擊的可能。廣東全省氣溫總體偏高，氣候不確定性進一步加劇。

降雨方面，汛期降雨總體偏多，但時空分布不均，階段性、局地性強降雨致災風險較高。水情方面，中小河流可能發生二十年一遇以上量級洪水。

「森拉克」預計路徑成拋物線走向。（微博）

「森拉克」預計路徑成拋物線走向。（微博）

此前，據台灣氣象分析師吳聖宇指出，「森拉克」預計路徑成拋物線走向。關於「森拉克」是否會影響廣東及香港，還未有最新的預測消息。

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全國雷暴大風或冰雹預警

另據中央氣象台消息，多地將有10級以上雷暴大風，局地或出現龍捲風。

全國雷暴大風或冰雹預警。（天氣網）

全國降水量預報圖。（微博）

預計4月10日14時至11日14時，湖南西南部、江南中西部等地的部份地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，最大風力可達11級以上，局地不排除出現龍捲風的可能性；西南地區東北部、江南等地的部份地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣。