清明節｜廣東遇極端暴雨大風　有網民指拜山祭祖如「野外求生」

據廣東天氣預報，預計4月4日到4月6日內地清明假期時，廣東省會有兩輪強降雨和強對流天氣，全省多地大雨到暴雨並伴有雷暴大風、冰雹，出行安全和祭掃活動面臨嚴峻挑戰。



有廣東網民則稱，每年拜山都已經如「一年一度的野外生存」訓練，加上天氣惡劣，「下山又打滑，好危險」，「廣東人的清明假期」又泡湯了，也登上熱搜。



據了解，廣東、廣西和海南因氣候關係，山區目的植物茂盛且有不少丘陵等地形，每年的拜山祭祖許多民眾都要越過不少山頭、披荊斬棘，被稱為「一年一度的野外生存訓練」。

去年（2025年）開始，有網民分享無人機，機器狗成為今年祭祖的幫手。有人用機械狗運送祭品，也有人用手機上的運動軟件記錄下了上墳路線，免得在山區迷路。

今年則有廣東清遠網友分享祭祖經歷，稱幸運有當地的採筍人修建的單軌山地運輸車成清明祭祖代步工具，「不用跋山涉水」，速度快了將近半小時。

廣東省清明時節時常下雨，今年更碰上兩次強對流，大雨更伴隨冰雹和大風，有網民哀嘆，「拜山變游水，晴天成奢望，假期只剩風雨相伴」，有網民則調侃「拜山要風得風要雨得雨」，部分家庭將祭祖後的聚餐改為室內圍爐。