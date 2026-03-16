今明兩年或成歷史最熱年份？中國氣象局專家：尚無法準確預測

《央視新聞》報道，「今明兩年或成歷史最熱年份」「地球或將迎超級厄爾尼諾現象」等話題引發公眾討論，中國氣象局專家解讀稱，今年下半年赤道中東太平洋處於厄爾尼諾狀態的可能性較大，但目前尚無法準確預測其具體形成時間和總體強度。



2025年8月2日，重慶市江北區，戶外風扇幫助人們降溫。（新華社）

中國氣象局國家氣候中心分析，近期拉尼娜狀態趨於結束，後續進入中性狀態。未來熱帶中東太平洋海溫將持續回升，今年春季後期可能進入厄爾尼諾狀態。氣候專家劉芸芸解釋，從歷史統計看，拉尼娜事件結束後，當年進入厄爾尼諾狀態的概率約為三分之一。國際上多個模式預測進入厄爾尼諾的具體時間存在差異，例如：

歐洲中期天氣預報中心預測為4月；

澳大利亞預測為5月；

日本氣象廳預測為6月，美國專家投票預測為7-9月。



總體來看，今年下半年赤道中東太平洋處於厄爾尼諾狀態的可能性較大，但目前尚無法準確預測其具體形成時間和總體強度。

2025年7月14日，遊客在山東省榮成市那香海景區遊玩。（無人機照片/新華社）

氣候專家陳麗娟提示，厄爾尼諾事件往往伴隨全球平均氣溫升高。但具體升溫幅度和極端天氣表現，還需進一步監測研判，眼下即斷定超強厄爾尼諾或致最熱年還為時過早。

什麼是厄爾尼諾現象？

厄爾尼諾-南方濤動（ENSO）是發生在熱帶太平洋、具有3～7年周期的海氣耦合振盪現象，是氣候系統的自然變率。一般利用熱帶中東太平洋固定區域海表溫度（SST）異常值（即偏離氣候平均態的程度）持續的時間和強度來表示ENSO的位相。

如果3個月滑動平均SST值持續5個月大於0.5℃，則為暖位相，稱為厄爾尼諾；

如果持續5個月小於-0.5℃，則為冷位相，稱為拉尼娜；

如果在-0.5℃至0.5℃之間變化，稱為中性狀態。

南方濤動（ENSO）