習鄭會｜習近平繫深藍色領帶　一改過往國共會面「藍紅配」傳統

今（10日），「習鄭會」在北京人民大會堂「東大廳」登場，中共中央總書記習近平與國民黨主席鄭麗文握手寒暄。此次會面，習近平配戴深藍色領帶，鄭麗文穿着代表國民黨配色藍色褲裝，雙方在穿衣顏色上一改過去國共「藍紅配」默契。



台媒《ETtoday》分析，顏色的變化透射出北京對台戰略的微妙轉向，以最大限度降低政治味。



雙方一改過去國共「藍紅配」默契，習近平配戴深藍色領帶，鄭麗文穿着代表國民黨配色藍色褲裝。（新華社）

此次國共最高領導人、與會人員都以藍色、深藍為主色調 。（新華社）

「習鄭會」告別「藍紅配」 降低政治味

相較過去國共交流重要場合，2005年「胡連會」兩人分別繫上藍色、紅色領帶；2015年「習馬會」、2024年「習馬二會」雙方延續經典「藍紅配」領帶，2016年「習洪會」習近平也是配戴紅色領帶。這麼多年國共交流會面，雙方默契維持「紅領帶對藍領帶」的政黨色彩。

2005年「胡連會」也是「藍紅配」。（新華社）

在江丙坤的安排下，時任國民黨主席連戰在2005年4月與時任中共總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行會談。這是國共兩黨領導人56年來的首次會面。（資料圖片）

2016年，在新加坡舉行的習馬會。（Getty Images）

「習馬二會」於4月10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場，習近平（左）與馬英九（右）重演「世紀之握」。（資料圖片）

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

不過，2013年習近平與連戰會面的時候，習近平也是繫深藍色領帶，連戰則是繫上綠色領帶。

2013年2月25日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見中國國民黨榮譽主席連戰。

今年的「習鄭會」鄭麗文穿着代表國民黨配色藍色褲裝，內搭白色襯衣，習近平這次是深藍色領帶，並非傳統「中國紅」，台媒《ETtoday》分析顏色的變化透射出北京對台戰略的微妙轉向，以最大限度降低政治味，「大陸『少了那點兒紅』的安排，可以看到足夠的誠意。」