習鄭會｜習近平繫深藍色領帶 一改過往國共會面「藍紅配」傳統
撰文：許祺安
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今（10日），「習鄭會」在北京人民大會堂「東大廳」登場，中共中央總書記習近平與國民黨主席鄭麗文握手寒暄。此次會面，習近平配戴深藍色領帶，鄭麗文穿着代表國民黨配色藍色褲裝，雙方在穿衣顏色上一改過去國共「藍紅配」默契。
台媒《ETtoday》分析，顏色的變化透射出北京對台戰略的微妙轉向，以最大限度降低政治味。
「習鄭會」告別「藍紅配」 降低政治味
相較過去國共交流重要場合，2005年「胡連會」兩人分別繫上藍色、紅色領帶；2015年「習馬會」、2024年「習馬二會」雙方延續經典「藍紅配」領帶，2016年「習洪會」習近平也是配戴紅色領帶。這麼多年國共交流會面，雙方默契維持「紅領帶對藍領帶」的政黨色彩。
不過，2013年習近平與連戰會面的時候，習近平也是繫深藍色領帶，連戰則是繫上綠色領帶。
今年的「習鄭會」鄭麗文穿着代表國民黨配色藍色褲裝，內搭白色襯衣，習近平這次是深藍色領帶，並非傳統「中國紅」，台媒《ETtoday》分析顏色的變化透射出北京對台戰略的微妙轉向，以最大限度降低政治味，「大陸『少了那點兒紅』的安排，可以看到足夠的誠意。」
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