習鄭會｜鄭麗文：雙方應超越政治對抗　推動兩岸和平制度化

中共中央總書記習近平4月10日上午在北京會見中國國民黨主席鄭麗文。鄭麗文在會談時表示，雙方應該超越政治的對抗、共同地籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案。



習近平與鄭麗文握手。（直播截圖）

習近平左側坐著蔡奇，右側坐著王滬寧和宋濤。（中天直播截圖）

鄭麗文表示，大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全和平，建成全面的小康社會、成就非懷，而且持續突飛。十五五的規劃剛剛開始，必將再上新的階段，值得期待。兩岸人民雖然生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行，因為相信和平是兩岸共享的道德與價值。

鄭麗文滿臉笑容，身旁坐著國民黨副主席李乾龍和張榮恭、蕭旭岑。（中天直播截圖）

鄭麗文表示，期待國共兩黨推動兩岸和平的制度化。

鄭麗文表示，雙方應該超越政治的對抗、共同地籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界合作解決衝突的典範。

儘管世界越來越分裂，甚至於一些人類共享的價值逐漸地被抵制，但我們會共同堅守人類共享的永續理念，在新能源、人工智慧倫理與應用的等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。希望在國共兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，不再是外力介入的棋盤，台海將是一條連結親情文明與希望的海峽、是兩岸中國人共同守護和平的象徵。

國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識反對台獨的政治基礎上，兩岸應該進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突要素。以中華文化為基礎，以和平共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭創造和平的制度與差異，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區的借鏡。