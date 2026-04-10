習鄭會｜習近平釋經貿暖意　｢歡迎台灣農漁產品優質商品進入大陸｣

今（10）日上午，中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文在北京人民大會堂會晤。期間在談及兩岸交流合作時，習近平稱，將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。



中共總書記習近平與國民黨主席鄭麗文在北京人民大會堂會晤。（新華社）

新華社報道，習近平對鄭麗文率團來訪表示歡迎。他指出，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。但同時強調，國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

在談到兩岸堅持以交流融合增進民生福祉時，習近平稱，發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。

他還指，今年是孫中山先生誕辰160周年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。今天我們已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。今年是大陸「十五五」開局之年，我們願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。