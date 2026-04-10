習鄭會｜午宴吃尼克遜同款國宴菜｢雞湯海蚌｣　鄭麗文讚習近平親切

今（10）日，中共總書記習近平和國民黨主席鄭麗文與會面。會後鄭麗文召開中外記者會，她分享有和習近平共進午宴，並透露第一道菜是曾經宴請過前美國總統尼克遜（Richard Nixon）的福建菜「雞湯海蚌」。



同時，習近平也在席間關心前總統馬英九、國民黨前主席連戰身體狀況，並請鄭麗文代為向兩人致意。鄭麗文表示，習近平讓他們感受非常親切。



記者會上，鄭麗文分享有和習近平共進午宴。（路透社）

台媒《ETtoday》報道，鄭麗文下午召開中外記者會，被問到此次「習鄭會」最印象深刻的部分，她笑說，「比較深刻的是我們第一道菜，因為習總書記特別說，這是一道福建菜，就福建的海蚌。」這道菜是過去大陸宴請尼克遜國宴上同樣的一道菜，習近平還和鄭麗文分享，當年的國宴有兩道福建菜，其中一道就是雞湯海蚌。

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席間，習近平特別詢問鄭麗文身體狀況是否都好，在大陸期間是否都能適應，另外也請她向連戰、馬英九轉達問候，並回憶當時馬習會在新加坡的細節。鄭麗文表示，習近平讓訪團感受到非常親切。

午宴在場人員還有大陸發改委主任鄭柵潔，鄭麗文也談到了兩岸產業是否有對接合作可能性，雙方聊了台灣產業的議題。鄭麗文說，「習總書記也特別關心農漁產品，提到台灣農漁產品都可進到大陸。」

另外，鄭麗文還說到有聊到她的彝族背景，也聊了聊台灣原住民的現況，雙邊聊的過程非常愉快融洽。

在中外記者會被問到會談成果時，鄭麗文回應說：「我覺得最重要的就是，我希望帶回台灣的是和平的訊息，是清楚的、不模糊的、是堅定的，而且是希望長久走下去的。」