鄭麗文執政後邀習近平來台北走走　稱習鄭會「大利多」將化為選票

國民黨主席鄭麗文今日（10日）上午與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。兩人在握手後發表公開講話，隨即閉門會談，下午2點半鄭麗文將率國民黨務主管於北京中國大飯店舉行中外記者會。



對於即將來到的台灣20262地方選舉，國民黨主席鄭麗文強調，「習鄭會」對國民黨年底2026選情是「大利多」，她也說，希望政黨輪替、成為執政黨後，以黨主席身分邀請習近平總書記來台澎金馬訪問，來台北走走看看。



鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平會面後召開中外記者會時指出，經過十年交流中斷，兩岸關係緊繃，各行各業苦不堪言，所以政治人物的胸懷要以人民為出發點，這些都會化為選舉的選票，她也強調，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，「這是國民黨要面對的挑戰。」

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鄭麗文指出，上任黨主席後就有來自台灣內部的奇怪故事，製造不實消息，只是暴露他們忐忑不安，很害怕國民黨很成功的完成這些事情，「我上任不過短短四個多月，這不是遙不可及或是比登天還難的工作，沒有其他障礙跟要求，也沒有門票，就是九二共識反對台獨，台灣沒有犧牲任何事情就春暖花開，彼此握手、坐著交流對話」。

北京，2026年4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。大陸國家發展和改革委員會（發改委）主任鄭柵潔首次出現在國共會見場合。（新華社）

鄭麗文認為，「習鄭會」這是台灣選舉的大利多，各行各業經過十年中斷，兩岸關係緊繃，是苦不堪言，那樣的痛苦跟煎熬不是政治人物輕輕鬆鬆三言兩語可以帶過，所有政治人物的胸懷要以人民為出發點，「我走遍台灣不知道幾圈，大家都表達對兩岸交流的高度期待，更說不希望下一代上戰場」。

鄭麗文強調，這些都會化為選舉的選票，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰，「我們步步為營面對今年的選舉，這真的不希望成為選票計算的考量，要高於選舉層面，要克服所有困難跟挑戰，讓兩岸和平這條路更穩健。」