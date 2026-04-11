彭博：中國擬限硫酸出口　全球金屬與化肥供應鏈承壓

在中東戰事持續發酵、全球原材料供應受阻的背景下，市場再傳出新的供應緊縮訊號。美媒《彭博社》引述知情人士報道，中國已釋放政策信號，擬自5月起限制硫酸出口，此舉恐進一步衝擊已處於壓力之下的金屬與化肥產業。



報道指出，部分中國硫酸生產商近期已接獲相關通知，一家大型買家亦從供應商處得知此一變化。此次措施主要針對銅、鋅冶煉過程中產生的副產品硫酸，意味著相關出口將面臨實質收縮。

自中東衝突爆發以來，全球硫酸市場已持續走高。關鍵原因在於霍爾木茲海峽實際上已遭封鎖，導致來自中東的硫磺運輸受阻。作為石油與天然氣煉製的副產品，硫磺是製造硫酸的核心原料，而中東地區供應全球約三分之一的硫磺來源。供應鏈受阻之下，進一步推升硫酸價格。

資料照片： 2026年3月11日，在美以與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋拉斯海馬北部靠近阿曼穆桑達姆地區邊界的地點拍攝的波斯灣霍爾木茲海峽附近，貨船航行於海灣。(Reuters)

硫酸廣泛應用於銅提取及磷肥生產，在農業播種旺季即將到來之際，其供應穩定性更顯關鍵。報道分析，北京此舉意在優先保障境內需求，但同時也將進一步收緊國際市場供應。

定價機構Argus Media於4月9日率先披露相關出口限制消息，並指出措施可能持續至今年全年。商務部目前尚未就此作出正式回應。

與此同時，供應緊縮的衝擊已開始在主要資源國顯現。智利市場硫酸價格近期已出現上漲。作為全球最大銅生產國，智利每年從中國進口超過100萬噸硫酸，且約五分之一的銅產量依賴硫酸參與加工。

Argus Media編輯Sarah Marlow表示，若限制措施持續全年，智利將面臨比當前更高的價格壓力。

除智利外，剛果與贊比亞（或譯尚比亞）等主要銅礦生產國亦可能受到波及。諮詢機構CRU分析師Peter Harrisson指出，在硫磺原料同樣供應緊張的情況下，中國供應的減少將難以被其他來源填補。

整體而言，隨著中東供應鏈受阻與中國出口政策可能收緊的雙重因素疊加，全球硫酸市場正面臨新一輪供應壓力，對金屬冶煉與農業化肥產業的衝擊，仍有待後續觀察。