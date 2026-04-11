彭博：中國擬限硫酸出口 全球金屬與化肥供應鏈承壓
在中東戰事持續發酵、全球原材料供應受阻的背景下，市場再傳出新的供應緊縮訊號。美媒《彭博社》引述知情人士報道，中國已釋放政策信號，擬自5月起限制硫酸出口，此舉恐進一步衝擊已處於壓力之下的金屬與化肥產業。
報道指出，部分中國硫酸生產商近期已接獲相關通知，一家大型買家亦從供應商處得知此一變化。此次措施主要針對銅、鋅冶煉過程中產生的副產品硫酸，意味著相關出口將面臨實質收縮。
自中東衝突爆發以來，全球硫酸市場已持續走高。關鍵原因在於霍爾木茲海峽實際上已遭封鎖，導致來自中東的硫磺運輸受阻。作為石油與天然氣煉製的副產品，硫磺是製造硫酸的核心原料，而中東地區供應全球約三分之一的硫磺來源。供應鏈受阻之下，進一步推升硫酸價格。
硫酸廣泛應用於銅提取及磷肥生產，在農業播種旺季即將到來之際，其供應穩定性更顯關鍵。報道分析，北京此舉意在優先保障境內需求，但同時也將進一步收緊國際市場供應。
定價機構Argus Media於4月9日率先披露相關出口限制消息，並指出措施可能持續至今年全年。商務部目前尚未就此作出正式回應。
與此同時，供應緊縮的衝擊已開始在主要資源國顯現。智利市場硫酸價格近期已出現上漲。作為全球最大銅生產國，智利每年從中國進口超過100萬噸硫酸，且約五分之一的銅產量依賴硫酸參與加工。
Argus Media編輯Sarah Marlow表示，若限制措施持續全年，智利將面臨比當前更高的價格壓力。
除智利外，剛果與贊比亞（或譯尚比亞）等主要銅礦生產國亦可能受到波及。諮詢機構CRU分析師Peter Harrisson指出，在硫磺原料同樣供應緊張的情況下，中國供應的減少將難以被其他來源填補。
整體而言，隨著中東供應鏈受阻與中國出口政策可能收緊的雙重因素疊加，全球硫酸市場正面臨新一輪供應壓力，對金屬冶煉與農業化肥產業的衝擊，仍有待後續觀察。