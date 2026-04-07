伊朗局勢｜清華學者：石油危機對中國的影響或反而是正面

伊朗戰爭持續月餘，霍爾木茲海峽航運近乎停擺。北京清華大學經濟管理學院教授曹遠征指出，事態發展已超出所有人預期，石油衝擊可能長期化，並且會帶動所有石油相關產品價格上漲。對全球而言，油價上漲帶動原材料、化肥、糧價等上漲，可能引發人道主義危機。但當前這些外部衝擊對中國的影響可能反而是正面的。



全球擔憂的核心問題：美元的根基在動搖

曹遠征在《觀察者網》專訪中指出，這次霍爾木茲海峽事件，實際上正在動搖美元的根基。美元與石油深度綁定，石油以美元計價，相當於美元錨定在石油上。

2016年2月23日，伊朗哈爾克島（Kharg Island）的石油設施景觀。（GettyImages）

霍爾木茲海峽的石油運輸約佔全球供應的四分之一，任何國家購買石油都需要美元。而石油輸出國獲得美元順差（即「石油美元」），通常會回流美國購買美國國債，從而影響美元的發行量和利率。因此，石油是美元的一個重要錨點。

2026年3月30日，在古巴馬坦薩斯，古巴正等待懸掛俄羅斯國旗的油輪「阿納托利·科洛德金號」運載石油抵達。自美國總統川普政府切斷古巴燃料供應以來，古巴已持續數月面臨能源危機。 （Reuters）

曹遠征表示，如果石油供應中斷，亞洲國家即使有錢也買不到油，石油輸出國就無法獲得石油美元。沒有石油美元回流，美國的貨幣發行基礎和金融基礎就會發生動搖，這是全球擔憂的核心問題。

他指出，最初市場預計事件可能持續三到四周，通過貨幣政策調整即可應對通脹。但如果衝突長期化甚至升級為地面戰爭，導致海峽完全斷航，後果將難以預料。

2026年3月26日，印度，中東局勢持續惡化，印度因霍爾木茲海峽航運受阻面臨能源危機。圖為工人將液化石油氣（LPG）的氣罐搬運上一輛貨車，以應政府管理下滿足家庭生活用氣的需求。（GettyImages）

針對油價上漲的應對政策，曹遠征表示，對美國而言，當前面臨艱難選擇是：油價上漲是成本推動型通脹，加息無法直接抑制成本上升；但不加息，通脹會更快蔓延。更重要的是，加息可能加速經濟衰退，美國非農就業數據已經走弱。因此，美聯儲的「按兵不動」反映了左右為難的困境。

全球經濟或出現「滯脹」 經濟衰退風險加大

他分析指出，事態發展已超出所有人預期。就目前而言，問題可能長期化，其通脹效應體現在兩方面。

2026年3月12日，印度民眾排長龍購買液化石油氣（Reuters）

第一是化肥。化肥主要依賴石油和天然氣製造。全球耕地主要在北半球，春季春耕是化肥使用高峰。如果化肥供應不上，今年全球糧食減產將成為定局，導致糧價上漲，這不僅是通貨膨脹問題，更可能引發人道主義危機。

第二是化工產品，例如塑料。目前台灣地區已出現膠袋短缺。物價上漲不僅是開車加油的問題，而是關係到基本生存資料。

曹遠征表示，隨之而來的是一系列連鎖反應，各國開始禁止相關產品出口，包括化肥。中國作為尿素生產大國，能滿足國內80%的需求，但仍有20%依賴進口。在這種情況下，中國必然優先保障國內農業需求，出口也將受到影響。

他警告，此次通脹為成本推動型，貨幣政策難以控制，全球經濟可能會出現「滯脹」——價格高漲與經濟衰退並存。今年全球經濟衰退的風險正在加大。

對中國：助於推動宏觀經濟形勢向好

曹遠征。（中新網）

曹遠征預期，石油危機帶來的衝擊對中國的影響可能反而是正面的。他說，中國已經連續9到10個季度生產者價格指數（PPI）為負。因此，去年11月以來的政策，包括今年兩會，都明確要把物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。

從這個意義上說，油價上漲帶動原材料、化肥等價格上漲，有助於推動價格回到正增長區間，對宏觀經濟形勢好轉是有幫助的。當然，前提是不能形成惡性通脹。他表示，這種價格上漲將有助於中國，因為中國當前處於通縮狀態。