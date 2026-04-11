中國衛星全程直擊　全球最大冰山A23a徹底崩解「縮至35平方公里」

近日，曾被認為是「全球最大冰山」的A23a完成最後一次崩解，其殘餘最大完整碎片長軸僅11公里，面積縮減至35.2平方公里，不再滿足國際冰山編號標準。至此這座全球最大冰山歷時40年終解體，已不滿足冰山獨立編號的最低國際標準（20平方海里，約68.6平方公里），結束它40周年的冰山歷程。



中國氣象局風雲三號氣象衛星全程記錄了A23a的「最後一程」。監測顯示，A23a於今年1月中旬向北逐步加快移動，2月中旬和3月中旬分別經歷兩次大規模崩解，最終在4月3日完成末次崩解。



「全球最大冰山」的A23a歷時40年終解體。（路透社）

2020年2月1日在南極大陸邊緣威德爾海拍攝的海上冰山。（新華社）

風雲氣象衛星監測的A23a冰山兩次崩塌真彩色監測圖。（國家衛星氣象中心）

據央視新聞報道，A23a最早形成於1986年，由南極洲菲爾希納冰架崩裂形成，初始面積達4170平方公里，厚度接近400公尺，總重量約1萬億噸。此後長期在威德爾海擱淺，基本處於靜止狀態，直到2020年前後因冰層融化才逐漸脫離海底束縛，並於2022年末開始明顯移動。

2023年初，A23a的面積為4035平方公里，被健力士世界紀錄認定為當時全球最大冰山，此時，它開始加速漂移。2024年，它離開威德爾海，進入南極繞極流區域，並在2025年6月至9月期間多次發生崩裂，面積大幅縮減至約1400平方公里。2026年1月，其主體面積進一步降至約503平方公里。

今年1月中旬，A23a向北逐步加快移動，2月中旬在南緯49度附近遭遇強洋流後加速東移，短短7天內移動了473公里，面積維持在約500平方公里。此後進入快速崩解階段。

今年2月底，A23a面積為310平方公里，3月初降至約180平方公里。隨後再次發生崩裂，並在3月底至4月初於南緯48.5度、西經30.5度附近完成最終崩解，面積驟降至約35.2平方公里。

風雲氣象衛星監測的A23a冰山末次崩塌真彩色監測圖。（國家衛星氣象中心）

監測顯示，此時冰山最大完整碎片長軸僅11公里，面積為35.2平方公里，已低於國際冰山編號標準（面積≥68.6平方公里、長軸≥18.5公里）。至此，A23a冰山正式結束它的「冰山歷程」。

此外，衛星觀測還發現，自2025年底起，冰區海表出現明顯「變綠」現象。中國國家衛星氣象中心（國家空間天氣監測預警中心）專家鄭照軍指出，極地融冰區水面的變色原因與融水導致的海洋藻華（algal bloom，水體中氮、磷等營養物質過剩，導致藻類異常繁殖並破壞水質的一種二次污染現象）暴發密不可分，團隊正在結合多源觀測開展深層次的分析研究。