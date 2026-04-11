訪中關村尋台灣產業新支柱　鄭麗文獲贈機械手　坦言想去深圳看看

4月11日，國民黨主席鄭麗文前往北京中關村參觀科技成果。她表示，中關村是此行想到訪的地方之一，希望能尋求未來台灣支柱產業的發展方向，更直言在這裏看到了台灣下一座「護國神山」的答案。



被問及對科技如此感興趣，是否會南下深圳考察科技產業時，鄭麗文爽快回應：「我當然想！」



鄭麗文表示，希望在中關村尋求未來台灣支柱產業的發展方向。（國民黨提供）

鄭麗文參訪北京中關村。（中天新聞）

鄭麗文倡兩岸應「強強聯手」

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，鄭麗文在參訪中關村時回憶起在英國劍橋留學的往事，她指當時微軟正好在劍橋大學大規模投資，當時微軟老闆說，那是因為「當時全世界最聰明的大腦」都在劍橋，今天把這句話送給海澱區中關村，全世界最聰明的大腦聚集在這（中關村）。

她感嘆，自接任國民黨主席後，每日都在思索台灣產業的下一步，台灣曾有傲視全球的護國神山，但下一個在哪？如今她在中關村看見新的答案。

面對AI科技熱潮，鄭麗文認為今年是通用AI元年，兩岸應將創新與科技深度結合。她提出「兩岸強強聯手」的構想，指大陸可藉此跨越中等收入陷阱，台灣則能實現產業全面升級，共同解決人類面臨的挑戰。她也透露，國民黨智庫未來將舉辦相關科技論壇，促進實質交流。

鄭麗文園區欣賞無人駕駛及科技機械臂。（國民黨提供）

廠商大方把機械手送給鄭麗文。（微博影片截圖）

當拿到機械手紀念品時，鄭麗文非常激動。（微博影片截圖）

獲贈「黃金雙手」 想來深圳參觀科技

鄭麗文在園區目睹無人駕駛及科技機械臂時表現興奮，當廠商表示紀念品可讓其帶走時，她驚呼「真的嗎？」當拿到機械手紀念品時，她笑稱要送給身為「左撇子」的丈夫，隨後商家聽聞，再補贈一隻右手，令她最終湊齊一對「黃金雙手」。

鄭麗文在中關村與多位台商及台企代表交流時表示，此次中關村行程是她特別要求安排的，希望能夠看看大陸的科技和AI發展。現場有記者問鄭麗文，「您對科技這麽感興趣，會想去深圳看看嗎？」，她爽快回應，「他們已經和我說很久了，我當然想。」