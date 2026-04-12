廣西特大跨境偷渡案　歷時31個月逮69人　外籍蛇頭山林狂奔3小時

據《央視新聞》報道，廣西百色邊境管理支隊近日對外公布一宗特大偷越國邊境案，警方歷時31個月，成功摧毀一個由內地通往西南邊境的特大跨境偷渡團夥，共抓獲組織運送者69人，查獲偷渡人員118人，搗毀中轉窩點11處。



央視報道稱，案件源於那坡邊境管理大隊發現的一條網絡線索，當地有團夥組織他人偷越國（邊）境。警方經兩個月偵查後，一名網名為「阿康」的男子漸漸浮出水面，被判定為運送司機。警方在「阿康」準備再次作案時將其抓捕，隨後循線追蹤，一舉抓獲10批偷渡人員，並圍繞涉案錢財及聊天記錄進行分析，牽出兩名關鍵人物，綽號「峰哥」及外籍蛇頭「酉州」。

「峰哥」主要負責涉案資金中轉和偷渡人員管理，架設中轉點供偷渡者休息吃飯，同時擔任資金轉賬負責人。而「酉州」不僅從事組織他人偷越國境，還有參與走私的行為。

警方其後對外籍蛇頭「酉州」展開抓捕行動。在一次邊境隘口設伏時，「酉州」發現警方後轉身往山坡逃跑，雙方在山林中奔跑攀爬三個多小時。

警方描述：「一直在跑，而且『酉州』對地形的熟悉度已經遠遠超過了我們，總是差個一兩米沒有抓到。」其後「酉州」跳下陡坡越過邊境鐵絲網逃脫。三個月後，警方獲悉「酉州」將再次從便道入境參與走私，最終在一個Z字形回旋彎的大岩石後面成功將其抓獲。警方回憶，「他反抗特別厲害，這個民警就直接抱著他一起摔到泥坑里面」，落網後「酉州」如實供述，他是境外那一層的組織運送頭目。

至於「峰哥」在案發後逃回河南並註銷銀行卡，在那坡活動期間未留下任何活動軌迹，警方偵查一度陷入僵局。最終憑藉一張從河南到武漢漢口的火車票，鎖定其潛逃方向。專案組在武漢一間水果店附近發現「峰哥」，經同案「阿康」辨認確認後將其抓獲。「峰哥」供出團夥頂層人員「至哥」，二人是在服刑期間認識的獄友，相約出獄後一起「搞錢」。「峰哥」手機中記錄了大量偷渡人員的批次代號、既定路線、中轉場所及費用結算，被警方形容為「一個偷渡賬本」。

調查發現，「至哥」擁有境內外雙重身份，不僅能安排境內司機將偷渡人員送至境外，還能聯絡境外司機將人員轉運至東南亞多個國家，一手搭建「招募—集結—運送—中轉—出境—境外轉運」的完整偷渡鏈條。

初期警方證據不足，其後黑龍江警方在接收一批境外遣返的涉賭詐人員時，有兩人直接指認「至哥」為組織偷渡的幕後黑手，黑龍江警方隨即對身處杭州的「至哥」實施抓捕。廣西百色警方前往提審時，「至哥」聽到「廣西百色」後說：「你們問什麼，我就跟你們說什麼。」

據悉，這宗被國家移民管理局督辦的「獴獵行動」案件，專案組輾轉廣東、黑龍江、河南等8省（區），最終將團夥各級成員悉數繩之於法。