嫌疑車輛撞樹衝關　雲南警破偷渡團夥12人落網　兩主腦獲刑

雲南德宏邊境管理支隊近日公布一宗偷渡案。2025年5月，警方透過大數據研判鎖定3輛行跡詭異、繞開查驗通道的車輛。在攔截過程中，嫌疑車輛竟瘋狂加速衝關，其中一輛更失控撞樹。兩名主腦棄車逃入山林，隨後潛入酒店企圖避風頭，但最終被擒獲。



警方在行動中共拘捕12名涉案人員，查獲5名非法入境女子，涉案兩名主腦犯運送他人偷越國（邊）境罪罪成獲刑。



《央視新聞》報道，雲南德宏邊境管理支隊近日公布一宗偷越國邊境案件，民警憑借研判設下埋伏，面對涉案人員的瘋狂抵抗，果斷出擊，當場查獲5名無合法入境手續的外籍女子。

2025年5月26日，警方通過持續跟蹤監控發現，車牌為湖南、湖北、雲南的3輛汽車，頻繁往返邊境區域，卻刻意繞開正規查驗通道，行駛特徵與組織偷渡活動中常見的「探路車」「轉運車」高度吻合。

兩名主腦棄車逃入山林，警方一路追擊。（央視新聞）

警方在關鍵路段設置破胎器。（央視新聞）

芒市邊境管理大隊立即啟動應急響應機制，在關鍵路段搭建臨時查緝點攔截。然而，兩輛目標車輛發現執勤警力後，非但不減速配合檢查，反而意圖逃竄；其中一輛車避開破胎器後加速狂奔，另一輛車在慌亂中轉向失控撞樹，無法繼續行駛。

警方當場查獲5名無合法入境手續的外籍女子，棄車逃竄的核心頭目戴某、周某則逃入山林，一度逃脫。警方連夜追擊，分析涉案車輛軌跡、逃犯的通信記錄及資金流向，夜查周邊村鎮與道路卡點，地毯式排查縮小搜捕範圍，成功鎖定逃犯的蹤跡，次日清晨在隴川縣章鳳鎮一商務酒店內將兩人拘捕歸案。

警方分析涉案車輛軌跡、逃犯的通信記錄及資金流向，成功鎖定逃犯的蹤跡。（央視新聞）

兩名主腦棄車逃竄後曾潛入隴川縣章鳳鎮一商務酒店。（央視新聞）

經審訊得知，戴某、周某等人糾集形成了一個組織嚴密的犯罪團夥，專門從事組織、運送他人偷越國（邊）境的違法犯罪活動。構建了一套完整的「接-轉-送」偷渡鏈條，各個環節緊密銜接，隱蔽性極強。

專人在邊境對接境外待偷渡人員，多輛 「探路車」 交替避查，「轉運車」 集中輸送。此次查獲的車輛正是該團夥的轉運車與探路車。

2025年12月17日，雲南省德宏州芒市人民法院以運送他人偷越國（邊）境罪，判處周某、戴某等人2年至2年半不等有期徒刑，並處罰款。其餘涉案人員被依法遣返出境。