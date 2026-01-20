19歲男柬埔寨失聯真相大反轉　官方：主動偷渡做電騙　回國即被捕

備受關注的「江西青年葉文斌柬埔寨失聯」事件出現反轉。據警方通報，葉文斌及其同伴實為主動偷渡出境從事電信網絡詐騙活動。據悉，二人已於近期回國，並因偷越國境和從事電詐活動被拘留。此前其母曾赴柬尋子，中國駐柬使館也多次交涉敦促救援。



葉文斌。（費女士提供）

母親隻身闖柬電詐園區尋子

據此前報道，江西19歲男生葉文斌於2025年7月告知母親，將與同學結伴前往南昌旅行，然而出發十天後竟無故失聯，其行動軌迹曾出現在雲南、廣西等地，並最終指向柬埔寨。

為尋回兒子，葉文斌的母親同年12月隻身前往柬埔寨，還曾進入電騙園區，但因線索中斷和簽證到期，在當地輾轉一個月後回國。

費女士隻身赴柬埔寨找兒子。（抖音@昆明壹哥）

1月19日，葉文斌在柬埔寨失聯事件迎來新進展。據《揚子晚報》報道，鉛山縣警方於19日發佈通報稱，經查，2025年7月初，葉文斌即多次向人表露「欲前往境外賺快錢」的想法。

7月30日，葉文斌與同齡同伴歐陽某某在雲南試圖非法出境時被攔截勸返，警方已將情況告知雙方家長。然而二人不聽勸阻，繞道廣西，於8月3日偷渡出境，隨後在柬埔寨電詐園區內主動從事詐騙犯罪活動。

葉文斌的信息在境外社交軟件上出現。（費女士提供）

中國駐柬埔寨大使館高度重視此事，多次推動柬方查找人員下落。在近期中柬執法合作嚴厲打擊電詐犯罪的壓力下，電詐園區將葉文斌、歐陽某某二人送出。2026年1月16日，二人在廣西邊境非法入境時被捕。

母子二人最後一次視訊通話。（費女士提供）

被捕後，他們對偷越國境及實施電詐的犯罪事實供認不諱。目前，二人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。