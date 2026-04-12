伊朗戰爭｜以色列為何最不願意停戰？官媒引專家：目標遠未實現

美國伊朗在伊斯蘭堡的會談未能達成協議，伊朗局勢未明。官媒《人民日報》海外版旗下微博「俠客島」12日以「以色列為何最不願意停止戰爭」為題作報道，引述專家稱以色列在戰爭中的目標遠未實現。



圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

2026年4月3日，約旦河西岸約旦河谷，一名外國工人在約旦河谷北部一個猶太人定居點附近的牛棚旁，拍攝一枚伊朗彈道導彈的尾部。（Getty）

「俠客島」的報道引述上海外國語大學中東研究所研究員、能源研究項目主任潛旭明的分析稱，這場戰爭本就是以色列將美國拉下水的。現在美國可以宣稱達到了基本目標，比如打死伊朗眾多領導人、摧毀大量導彈生產設施及核設施等，但以色列的目標遠未實現。

專家：以色列長期將伊朗現政權視為「生存威脅」

潛旭明分析稱，戰略上，以色列長期將伊朗現政權視為「生存威脅」，認為伊朗的核計劃及其構建的覆蓋中東的「抵抗之弧」對以構成威脅網絡。在以方看來，開戰至今，仍沒能奪取伊朗濃縮鈾庫存、沒能推翻伊朗現政權、沒能對伊朗國家實力造成實質性削弱，以色列的安全環境沒有改變。

在以方看來，一旦美伊達成協議，解除對伊朗制裁，伊朗將在經濟、軍事、外交等各領域獲得喘息空間，進而加速核能力建設，強化地區代理人武裝；對意在維護自身作為中東唯一軍事強國地位的以色列來說，這是不能接受的。

圖為內塔尼亞胡舉行記者會。（Reuters）

專家：內塔尼亞胡正被國內政治危機逼入死角

潛旭明又分析稱，與此同時，內塔尼亞胡正被國內政治危機逼入死角。一方面，其執政聯盟高度依賴極右翼宗教政黨盟友支撐，這些極右翼盟友堅決反對向伊朗作出任何妥協，要求徹底摧毀伊朗核能力，美伊停火將使內塔尼亞胡面臨巨大政治壓力，甚至可能導致執政聯盟破裂、政府倒台。

潛旭明又分析，另一方面，內塔尼亞胡近年來深陷腐敗案相關的多項刑事指控，官司纏身，對其審判只因戰爭緊急狀態而被推遲。戰爭，就是內塔尼亞胡最好的政治盾牌。

潛旭明分析稱，理論上，美國手握以色列的命門——軍援。以色列自身的戰略縱深、軍工產能有限，主要依靠美國軍售以及對「鐵穹」導彈防禦系統的支持。戰事持續40多天，伊朗不僅打擊以煉油廠等基礎設施，也使「鐵穹」系統消耗巨大；如果美國不打了，以色列很難獨自繼續打。但以色列現在就想儘量把美國拖在戰場上。