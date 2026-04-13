中國象棋反腐｜3特級大師被終身禁賽　已因「買賣棋」案獲刑入獄

2025年9月，被稱為「中國象棋反腐第一案」的特級大師「買賣棋」案，在浙江省杭州市上城區人民法院一審宣判。王天一、趙鑫鑫、洪智、徐超、謝靖、王躍飛等6名中國象棋特級大師均被判有期徒刑入獄。

今日（4月13日），針對象棋「買賣棋」違規行為，中國象棋協會發布對洪智等違規人員進行處罰的情況通報，對參與「買賣棋」的6名棋手處以禁賽及撤銷等級稱號的處罰，其中3名特級大師洪智、謝靖、徐超被終身禁賽。



通報表示，根據公安、司法部門向中國象棋協會移交的象棋「買賣棋」問題材料，查實洪智等象棋運動員存在通過行賄、受賄等方式不同程度參與買棋、賣棋等違規行為，對象棋運動發展造成嚴重損害。

對洪智、謝靖、徐超處以終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號的處罰，禁止其從事和參與中國象棋協會及其會員單位組織或授權組織的所有象棋賽事和活動。

另外，申鵬禁賽8年、蔣川禁賽5年、徐崇峰禁賽2年，同時撤銷中國象棋協會技術等級稱號。3人禁賽期均自2024年7月24日起，禁賽期內禁止其從事和參與中國象棋協會及其會員單位組織或授權組織的所有象棋賽事和活動。

通報表示，上述人員的違規行為嚴重破壞了象棋賽事活動的公平公正，嚴重沖擊了象棋運動發展的正常秩序，嚴重侵蝕了體育事業的公信力。

中國象棋「買賣棋」案可追溯至2023年4月。當時，中國象棋特級大師王躍飛與棋手郝繼超的通話錄音在網上瘋傳，兩人談及「買棋」、「賣棋」及操縱比賽的內容，錄音曝光後引發廣泛關注。

涉事棋手王天一、王躍飛在2024年9月被以終身禁賽，撤銷包括特級大師在內的所有技術等級稱號。

2025年9月，浙江省杭州市上城區人民法院對案件一審宣判，王天一、趙鑫鑫、洪智、徐超、謝靖、王躍飛等6名中國象棋特級大師被判處有期徒刑。其中，被稱為「中國象棋」第一人的王天一被處以2年9個月有期徒刑；本次被終身禁賽的谢靖、徐超當時被判處有期徒刑2年6個月，洪智被判處有期徒刑2年7個月。