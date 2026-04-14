五一黃金周｜大批內地民眾機票遭取消　哀嘆沒補償：已訂好酒店

美伊戰爭導致石油價格暴漲，同時衝擊航空業。近日大批內地民眾紛紛在社交平台訴苦，指原定於「五一」假期前往泰國和越南等東南亞的航班，因燃油價格飆升被迫取消。



不少內地網民在網上吐槽，飛往泰國和越南的航班被突然取消。（澎湃新聞）

不少內地網民在網上吐槽，飛往泰國和越南的航班被突然取消。（澎湃新聞）

廉航成重災區 大批内地網民五一機票被取消

據內媒澎湃新聞報道，不少網民在社交平台上發帖訴苦，預訂的「五一」假期飛往泰國曼谷、越南富國島等東南亞目的地航班被突然取消。評論區還有不少被取消航班的網民跟帖，「沒想到有一天打仗原油能影響到我」、「住宿訂好了、景點門票買好了，航班卻被取消了」、「損失全都由個人承認，航空公司沒有補償」。

據了解，網民爆料取消的東南亞航班，主要涉及泰國亞航、越捷航空等東南亞低成本航空公司。由於廉航對油價波動極為敏感，燃油支出通常佔總成本比例極高，這次中東戰爭導致燃油價格飆升，不少廉航唯有取消航班。

《第一財經》報道，本月17日起，亞洲最大的低成本航空亞航長途暫停曼谷廊曼-上海浦東的往返航線，直到這個航季結束。此外，泰國亞洲航空的西安-曼谷5月11號之後也暫停服務。此前，亞航通報要取消因燃油成本過高而無法實現收支平衡的航線。

另外據航班管家最新統計，從4月1到4月12日，已有多條中國到東南亞的航線取消全部航班，包括西安-普吉島，重慶-普吉島，煙台-曼谷等。

不少內地網民在網上吐槽，飛往泰國和越南的航班被突然取消。（澎湃新聞）

泰國亞航、越捷航空等東南亞低成本航空公司紛紛取消航班。（Getty）

泰國亞航長途（Thai AirAsia X）日前宣佈，自4月17日起暫停曼谷廊曼往返上海浦東的航線。亞航長途創辦人費南德斯（Tony Fernandes）直言，在中東局勢下，票價上漲已是「不可避免」。目前，亞航的票價漲幅已高達40%。

國泰快運齊減班 大洋洲航線淪「重災區」

香港航空業亦未能倖免。本月11日國泰航空發表聲明，為緩解航油上升壓力，將取消5月至6月期間少部分區域短途航班，以及少量往返澳洲、南亞及南非的長途班次；而香港快運亦計劃削減約6%的航班運力。

《第一財經》報道，大洋洲航線是航司取消航班的重災區，不少航線在4月的取消率已超50%，包括武漢-悉尼，廣州-達爾文，杭州-奧克蘭等，不少航線在5月的計畫取消率進一步提高。

國泰航空發表聲明，為緩解航油上升壓力，將取消5月至6月期間少部分區域短途航班。

航油價格翻倍 歐洲航線也危險

報道指，航空界人士透露，中東局勢持續緊張對航油構成顯著壓力。國際航協（IATA）數據顯示，截至4月3日當周，全球航油平均價格已飆升至每桶209美元，較2月底的每桶99.4美元增幅逾1.1倍。

儘管目前內地航空公司正加碼歐洲航線，試圖利用可飛越俄羅斯領空的成本優勢，吸收原本經中東中轉的客源，但隱憂依然存在。國際機場理事會歐洲區域總幹事揚科韋茨警告，若霍爾木茲海峽通航受阻，歐盟將面臨系統性航油短缺。

另外，內地航司市場部人士坦言，歐洲航線上個月還能賺錢，但這個月油價飆漲後，儘管票價一直在提高，但依然覆蓋不了成本的上漲。