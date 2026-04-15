日本在與那國島部署導彈獲當地同意　中國專家：為掩護進攻性武器

4月13日，日本沖繩縣與那國町町長表示，他同意日本防衛省此前提出的在與那國町部署防空導彈部隊計劃。據悉，防衛省計劃2030財年在陸上自衛隊與那國駐地部署03式中程防空導彈，目的是攔截來襲的導彈或飛機。對此，央視軍事觀察員魏東旭稱，部署導彈並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊部署的進攻性武器裝備。



與那國島是日本最西端有人居住的島嶼，距離台灣僅111公里，且靠近有爭議的釣魚島。日本政府希望阻止中國在兩國都聲稱擁有主權的領土上活動，因此在與那國島加強軍事部署。圖為日本與那國島拍攝的照片。（Getty）

美國軍事網站《戰區》網（The War Zone）指出，與那國島距離台灣東方僅約110公里，已成為美日同盟在「第一島鏈」中阻卻中方軍勢的重要據點，美軍與日本自衛隊近期已持續在當地擴大部署。

2025年11月25日，日本防衛省聯合參謀部表示，疑似中國無人機24日飛越與那國島及台灣之間的領空，日本航空自衛隊西南防空部隊隨即緊急出動戰鬥機應對。圖為日本沖繩縣與那國島的航空照片。（網絡圖片）

據《央視新聞》報道，日本沖繩縣與那國町町長上地常夫13日與日本防衛相小泉進次郎會面，上地常夫表示「已經和與那國町居民、議員交換了意見，同意防衛省在與那國町部署防空導彈部隊的計劃。」據悉，防衛省計劃2030財年在陸上自衛隊與那國駐地部署03式中程防空導彈，目的是攔截來襲的導彈或飛機。

2025年11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

對此，央視總台軍事觀察員魏東旭分析指出，03式是一種中程防空導彈，採用車載部署，發射車配六枚導彈，射程幾十公里，改進型可達100公里左右。他認為，日本在與那國島部署該導彈並非出於防禦，而是為了掩護周邊島嶼上的進攻性武器。

魏東旭解釋說，日本自衛隊已把西南諸島視為島嶼基地，會在相關島嶼上部署遠射程的12式反艦導彈的改進型，包括日本研製的島嶼防衛用高速滑翔彈，即高超音速導彈。這些具有進攻屬性的、射程比較遠的導彈系統必須有相應的防空火力對其掩護。

日本近年積極推行西南轉移戰略。陸上自衛隊分別於2016年2019年和2023年，在沖繩縣的與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。（網絡圖片）

因此，魏東旭研判，03式針對日本海空及奪島兵力起掩護支援作用，表明日本在西南方向有明確軍事野心，是對地區和平穩定構成危險和挑釁的信號。

日本03式中程防空導彈。（央視新聞）

魏東旭認為，一旦日本利用西南諸島兵力進行軍事挑釁，勢必遭到火力壓制和猛烈反擊。魏東旭進一步分析稱，03式導彈服役已久，技術不先進，增程型也僅是打得更高更遠，缺乏對隱身目標和高超音速導彈的精準鎖定與攔截能力。一旦陣地被摧毀，相關發射部隊可能陷入火海，而且，它也無力對其他的進攻兵力，尤其是奪島兵力進行掩護。因此，若日本在西南方向挑釁甚至先發制人，最終將搬起石頭砸自己的腳。