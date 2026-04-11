台版「創造安娜」出世　假冒富二代0元入住詐騙房東

改編自真實事件的Netflix影集《創造安娜》（Inventing Anna）描述女主角假冒富豪千金混入名流圈行騙，如今類似情節在台灣真實上演。台媒報道，南台灣一名20多歲白姓女子自稱富二代，以各種虛構身分行騙，甚至成功在未支付任何費用情況下入住租屋處，造成房東損失。



綜合台媒報道，白女向房東承租房屋時，自稱為美國華僑，家中經營營造公司，母親則為在美國執業的外科醫師。她聲稱將以年繳方式支付租金，並表示母親會從美國匯款一年租金及兩個月押金，要求先行入住。房東基於信任，答應讓其「0元入住」。

受害房東A小姐向媒體表示，「她很瘋狂，假裝出手闊綽，不斷上演同樣的劇碼，大家後來才發現她別有用心，真的很恐怖！」她指出，白女入住後不僅聘請居家整理師清潔冷氣、水塔、熱水器與洗衣機，還前往高檔美髮院消費近新台幣2萬元，外界觀感如同經濟寬裕人士。

然而，隨著時間推移，房租始終未入帳，白女開始以各種理由拖延。A小姐指出，對方時而稱「媽媽忙著幫病人開刀」，時而表示「父親外出聯絡不上，無法確認匯款時間」，甚至謊稱母親因胃病昏倒開刀，需返美探望並取款，說法反覆，逐漸引起懷疑。

情況在多組債主上門討債後曝光。A小姐表示，家人告知同時有5組人馬找上門，她才驚覺受騙。最終，她只能自行清理房屋，將白女物品打包處理。

進一步查證發現，白女早有類似行徑。A小姐聯繫前房東得知，白女曾以「台中榮總實習醫師」身分承租房屋，同樣先入住後無法支付租金。她更在不同場合切換人設，包括假冒富家千金或醫師親屬，以博取信任。

A小姐事後將經歷發文提醒其他房東，意外引出多名受害者。據了解，受害對象包含房東、搬家公司業者及居家整理師，部分案例甚至可追溯至7年前，顯示白女疑似長期以相同手法行騙。

茱莉婭加納最為香港人熟悉的作品應為Netflix劇集《創造安娜》。（《創造安娜》劇集劇照）

報道指出，白女過去曾以「母親會從美國匯款」為由，要求延遲支付搬家、清潔及美髮費用，但最終均未付款。她事後亦坦承並非華僑，母親並非美國醫師，父親過去雖曾經營營造公司，但早已倒閉，「富家千金」僅為虛構人設。

目前多名受害者已向警方報案。針對相關指控，有媒體報道稱，已向白女傳送訊息求證，但截至截稿前未獲回應。