中國未來武器｢電磁槍｣曝光　無聲無火每分鐘狂掃2000發子彈｜有片

近日，中國發佈由中國兵器建設工業自主研製的最新一代電磁槍（威力可控電磁發射器），在擁有極高射速的同時實現靜默打擊，整個發射過程「無噪聲、無火光、無彈殼、無後座」。目前這款被譽為引領「輕武器革命」的裝備正式完成測試，相關性能已全面滿足使用需求。



據《央視新聞》報道，傳統槍械依賴火藥燃燒產生的氣體壓力推動彈丸，而這款電磁發射器則徹底拋棄了化學能。它採用電池儲能作為動力來源，透過多級電磁線圈產生的強大電磁力，將彈丸高速彈射出去。這種機制不僅消除了噪聲和火光，更讓武器具備了極高的隱蔽性。

該款電磁發射器採用電池儲能作為動力來源，透過多級電磁線圈產生的強大電磁力，將彈丸高速彈射出去。（央視新聞）

此外，軍事評論員張學峰表示，電磁槍可以根據目標距離和現場的具體情況，透過調整電流大小來精準控制彈丸的初速，不易產生穿透性的傷害，能將衝擊力分散在更大的面積上，既能有效制服目標，又降低了致死風險。

電磁槍可以根據目標距離和現場的具體情況，透過調整電流大小來精準控制彈丸的初速。（央視新聞）

最新一代電磁發射器從外形來看是方正形，外觀非常簡潔，採用模組化設計，槍管的長度大概30CM，拿在手上重量比較輕，單手也可以實現便捷持握。它的握把設置在中部，彈匣是在後方。

而在槍身的位置有一個電子顯示螢幕，螢幕在實際射擊過程當中能夠顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等信息，便於射手了解情況。

槍身的位置有一個電子顯示螢幕，螢幕在實際射擊過程當中能夠顯示電量、剩餘的彈藥數量以及模式等信息。（央視新聞）

值得注意的是，最新一代電磁槍和上一代電磁槍相比，槍管要長出了一小截，這就使得彈丸初速更快，同時功率調節也更加精細。最為重要的是最新一代電磁發射器的彈丸，它的體積、重量和上一代相比都有了提升，也就說明它的動能和威力都加大了。

最新一代電磁發射器的彈丸（左），它的體積、重量和上一代相比都有了提升，也就說明它的動能和威力都加大了。

張學峰進一步表示，未來這種電磁槍如果進一步增大功率、威力，提高精度，可以用於軍事行動，在部分場景下代替現有的槍械。隨着能量密度更高的電池技術突破，電磁武器有望在未來的現代戰爭中佔據更為重要的地位。