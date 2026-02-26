中國科學家取得鋰電池核心技術首創性突破　續航力翻倍、更耐低溫

《央視新聞》報道，由南開大學和上海空間電源研究所等單位科研人員組成的團隊，取得了一項首創性的突破。通過全新的電解液技術，有望使現有鋰電池在同等大小和重量的情況下，實現續航力的成倍提升，耐低溫性能也明顯增強。國際頂尖學術期刊《自然》(Nature)2月26日在線發表了這項突破性研究成果。



中國科學家取得鋰電池核心技術首創性突破。（央視新聞）

核心突破指什麼？

新電池的核心突破在於內部的電解液，它在電池中起着傳導離子的功能，就像正負極之間的一條「高速公路」，對於電池的能量效率、工作穩定性與溫度適應性等都有關鍵意義。目前，鋰離子電池的電解液溶劑通常含有一個重要元素——氧。它的優點是對鋰鹽的溶解性很強，但這種強相互作用也限制了電荷的轉移，導致電池能量密度難以進一步提升，也限制了其低溫性能。

經過多年攻關，科研團隊突破了氟難以溶解鋰鹽等關鍵難題，合成出系列新型氟代烴溶劑分子，通過調控氟原子的電子密度和溶劑分子的空間位阻，既顯著降低電解液用量，又具有快速電荷轉移的動力學特性，從而同時提升了電池能量密度和低溫適應能力。

該電池有什麼用？

據《中國新聞網》報道，研究人員之一、南開大學常務副校長陳軍介紹：「基於該電解液的高比能電池在新能源汽車、具身智能機械人、低空經濟以及極寒地區和航空航天等領域具有廣闊的應用潛力。」