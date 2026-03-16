3月16日19時35分，神舟二十一號航天員乘組圓滿完成第二次出艙活動。航天員張陸已累計進行6次艙外活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員之一。



據《新華社》報道，3月16日19時35分，經過7小時的出艙活動，神舟二十一號乘組航天員張陸、武飛、張洪章密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，圓滿完成空間碎片防護裝置安裝等任務。出艙航天員張陸、武飛已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

至此，張陸已累計進行6次艙外活動，成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員之一。

張陸成為目前在艙外執行任務次數最多的中國航天員之一。（新華社）

據中國載人航天工程辦公室介紹，神舟二十一號航天員乘組自2025年12月9日圓滿完成首次出艙活動以來，完成了空間站內設備檢查與維護、環境監測、健康管理等工作，開展了交會對接、醫療救護、應急救生等在軌訓練，承擔的空間生命科學與人體研究、微重力物理、空間新技術等領域實（試）驗項目穩步推進，並在軌度過了馬年新春佳節。

2025年10月24日，神舟二十一號載人飛船與長征二號F遙二十一運載火箭組合體在轉運途中。（新華社）

目前，3名航天員在軌工作已超過4個月。按計劃，飛行任務期間還將實施航天員乘組出艙活動，持續開展相關科學實驗與技術試驗。