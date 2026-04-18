中國工人包車赴俄驚遇翻車2死至少10傷

新華網報道，俄羅斯遠東外貝加爾邊疆區18日發生大巴翻車事故，造成2名中國公民死亡，至少10名中國公民受傷。另據《極目新聞》報道，有知情人士稱，車上多為中國勞務人員。



中國駐伊爾庫茨克總領事館通報說，發生事故的大巴上有40多名中國公民，事發時大巴正從中國的滿洲里開往俄羅斯的赤塔市。兩名死者中，一人當場死亡，另一人在醫院搶救的過程中死亡。



赴俄大巴翻車2死10傷，乘客多為中國工人。(俄羅斯塔斯新聞社)

赴俄大巴翻車2死10傷，乘客多為中國工人。(俄羅斯塔斯新聞社)

赴俄大巴翻車2死10傷，乘客多為中國工人。（央視）

《極目新聞》報道，有知情人士稱，該大巴車是18日從中國的滿洲里開往俄羅斯的赤塔市，車上多為中國勞務人員，以往班車是每周一發車，周三回，這次周六發車屬於「包車」出發的。

現場圖片顯示，發生側翻的是一輛黃色大巴車，車型與滿洲里開往赤塔的部分國際大巴型號一致，車牌號為「蒙E」開頭。據了解，俄方派了一架直升機趕往現場救援。

另據《紅星新聞》報道，有報道稱，司機失去對大巴的控制，導致車輛衝出路面側翻。另有消息稱，司機在駕駛過程中打盹，才導致了這一交通事故。

央視新聞報道，中國駐俄羅斯伊爾庫茨克總領館副總領事孫傳江表示，在得知事故消息後，總領館已立即電話要求俄方盡最大努力救助受傷中國公民，俄方已將傷者送往最近兩處醫院救治。同時，總領館派遣兩名領事官員前往事故地點，處理善後事宜。