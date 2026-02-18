俄羅斯｢世界盡頭｣暴雪　逾百中國遊客被困40小時：看到極光很興奮

內地春節假期，逾百名前往俄羅斯追極光的中國遊客，受惡劣天氣影響，道路積雪嚴重被困在北極圈內的小漁村捷里別爾卡，滯留超過40小時。幸得當地政府迅速啟動應急機制，開放學校等場所安置遊客，並於2月16日清晨派出車隊護送所有人安全撤離。有遊客回憶，雖然被困，但當晚看到極光，在安置點亦有熱食暖水，「大家情緒都很穩定」。



據上游新聞報道，位於俄羅斯摩爾曼斯克州、巴倫支海沿岸的捷里別爾卡，地處科拉半島盡頭，被譽為「世界盡頭」，是追極光的絕佳地點。隨着電影《利維坦》（香港譯：荒謬啟示錄Leviathan）的取景，這個常住人口僅500多人的小漁村近年成為熱門旅遊地，尤其吸引中國遊客前往打卡「世界最孤獨鞦韆」。

來自上海的遊客孫女士說，她趁春節假期特意帶媽媽到俄羅斯旅遊，2月13日下午抵達摩爾曼斯克，14日早上進入捷里別爾卡，原計劃一日遊後乘大巴返回摩爾曼斯克。豈料當天因大雪實行限時放行，下午5時過後，大巴在公路上再無寸進。「2月14日一整晚都被困大巴上過夜，前後有幾十輛大小汽車排隊。」孫女士回憶，雖然被困，但當晚12時左右看到極光，「大家心情還比較興奮。」

遊客被困旅遊巴。（上游新聞）

15日中午，導遊想辦法返回捷里別爾卡，將買來小麵包、肉腸和熱水分發給遊客。直至下午4時多，道路仍未放行，一行人最終返回村內。孫女士說：「簡單吃過晚飯後，我們被安排到捷里鎮上唯一一所學校，這所學校已經成為安置點，有暖氣、熱水、廁所。這應該都是當地政府安排的，小食堂一直在免費提供水、咖啡、麵包、火腿、芝士、意粉等食物，裏面一層二層已經有不少中國遊客在等待。」

來自廣東的女遊客「小呐」和朋友於2月13日抵達捷里別爾卡，原計劃16日離開，因天氣惡化決定提前至15日晚上乘包車撤離，不料當天發現封路。由於已退房，她們被安置在學校。

小吶和朋友在安置點。（上游新聞）

「小呐」回憶，15日晚上10時左右，有消息通知小型車輛可以通行，她們剛好碰到一輛要離開的道路救援裝甲警車，便跟着幾位中國遊客一起離開捷里別爾卡。「警官們也很好，幫我們撿掉地上的東西，隨時關注我們的需求，一直把我們送到摩爾曼斯克的火車站，還幫沒有住宿的遊客諮詢了還在營業的酒店。」她離開時，村內的民宿、酒店以及學校、文化宮等安置點仍有百餘名中國遊客滯留。

據俄媒報道，截至2月15日，當地滯留外來人員約480人，其中外國人343人。面對突發滯留情況，捷里別爾卡當地旅遊組織及相關機構迅速啟動應急響應，學校及文化宮成為主要臨時安置點。此外，餐飲場所、酒店及旅遊綜合體也紛紛開放，為滯留司機和遊客提供熱飲及手機充電服務，當地加油站亦實行全天候運營。

2月16日上午11時，孫女士一行終於離開捷里別爾卡返回摩爾曼斯克，滯留時間超過40小時。「導遊和地接全程一直陪着我們。社交媒體上，還有一些中國網民和當地網民在溝通消息、互相鼓勵，大家情緒都很穩定。」17日中午，孫女士已與媽媽乘飛機返回莫斯科。

俄羅斯摩爾曼斯克州應急指揮部發布消息稱，一支運送因惡劣天氣被困「極光村」捷里別爾卡的中國遊客的車隊於16日上午從當地出發，該車隊包括8輛大巴和至少10輛小型車輛，是負責運送被困遊客的最後一支車隊。不少脫困遊客選擇立即前往機場，其餘遊客則在俄方人員幫助下重新預訂了機票和酒店房間。17日，俄媒報道確認，所有滯留的中國遊客已全部離開。