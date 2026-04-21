上海3歲男童遭生父女友虐死體無完膚　兇手判死緩

2024年9月，上海一名3歲男童因慘遭生父女友趙雨蝶的長期虐待，被醫院診斷腦死亡，搶救後不幸離世。今日（4月21日），上海法院宣判兇手趙雨蝶被判處死刑，緩期二年執行。



上海3歲男童出事前一個月的影片中，頭部有發紅傷痕。

男孩身上多處有傷痕。（@新浪熱點）

兇手被判處死緩

經法院審理查明：2024年7月至8月23日，趙雨蝶曾以男友兒子頑皮等理由，頻繁毆打男童背部、臀部、腿部等處，還牙咬腿部等方式實施虐待。

2024年8月24日傍晚，趙雨蝶在公園內抽打、踢踹受害男童，又拎甩男童導致他頭部撞擊地面。當晚，男童在家中昏迷倒地，送院後搶救無效於同年9月4日死亡。

上海3歲男童慘遭生父女友虐待致死。

經鑑定，被害人男童是鈍性外力作用致顱腦損傷，引起中樞神經系統功能障礙死亡；黃某某2024年8月24日晚就診時體表多處皮膚軟組織挫傷已達輕傷一級，其中背部皮膚軟組織挫傷達到輕傷一級，面部、胸部皮膚軟組織挫傷分別達到輕微傷，左小腿咬傷致皮膚破損達到輕微傷。

2026年4月21日10時，上海市第一中級人民法院對該案公開宣判：對被告人趙雨蝶以虐待罪判處有期徒刑二年；以故意傷害罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

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男童遭虐待長期挨餓

孩子生母馬女士曾說，在醫院見到孩子時，兒子臉上、眼部泛著青紫，渾身上下到處都是大大小小的淤青，小腿上還有一個醒目的環形傷痕，「我不知道那是什麽造成的，即使已經掛了這麽多天消炎藥，還是通紅通紅的。」

曾有知情鄰居稱，男童一直遭受虐待，有時甚至沒飯吃到鄰居家討要。臉上也時常有傷，即使夏天炎熱也長袖長褲，不露出皮膚。

3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世。（影片截圖）

得知馬女士已經報警，孩子生父黃某曾乞求她主動撤案，以便盡早將孩子帶回老家準備後事。馬女士聽到後非常氣憤，當場拒絕了黃某的請求，並表示一定會追究到底。馬女士表示，對於兒子生父黃某，她會向法院起訴追究他的民事責任，「他到現在都不願站出來，對孩子的事不管不問，他也必須要受到應有的懲罰。」