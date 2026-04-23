海軍成立77年｜宣傳片藏第四艘航空母鑑線索　彩蛋暗示台灣回歸？

4月23日是中國人民解放軍海軍成立77周年紀念日。4月22日，「中國軍號」公眾號發布《向大洋》主題宣傳片，影片主角的名字廖寧、單東、付建分別對應遼寧艦、山東艦和福建艦，還有一名新兵「何劍」。有網民猜測，新兵「何劍」諧音「核艦」，且年齡19歲，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，疑釋放中國將建第四艘航空母鑑具備核動力的信號。



另外，在宣傳片尾，潛艇艇長單東接兒子「小灣」放學，其中對話「小灣，你可別耍賴皮，媽媽在家等着呢」，被網民解讀為台灣終將回歸。



網民解讀，宣傳片中主角的名字廖寧對應遼寧艦。（中國軍號）

網民解讀，宣傳片中主角的名字單東對應山東艦。（中國軍號）

網民解讀，宣傳片中主角的名字付建對應福建艦。（中國軍號）

時長7分鐘的宣傳片《向大洋》有4位主人公，名字分別是廖寧、單東、付建和何劍。影片評論區有網民指出，主人公名字諧音分別對應遼寧、山東和福建，恰恰對應解放軍海軍的三艘航母。

而新兵「何劍」諧音「核艦」，且19歲這個年齡設定，與前3艘航母舷號16、17、18銜接，或暗示中國「第4艘航母」將要來了。有網民猜測，中國正在建造的004型航母或為核動力航空母艦，排水量可能達11萬至12萬噸級，具備全球部署能力。

新兵「何劍」年齡19歲，網民猜測中國或將建第四艘航母具備核動力。（中國軍號）

《環球網》報道，此外宣傳片結尾同樣信息量巨大，潛艇艇長單東在「威海市統一路小學」接兒子「小灣」放學，「統一路」小學，這個地點寓意顯而易見，「小灣」則是台灣的暱稱。兩人對話也頗有深意，小灣說「爸爸我不想回家，我還想在外面玩一會」，單東回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等着你呢」。

網民認為，「統一路」小學，這個地點寓意顯而易見。（中國軍號）

網民認為「小灣別耍賴，媽媽在家等着」是暗喻台灣終要回歸大陸。（中國軍號）

網民認為「小灣別耍賴，媽媽在家等着」是暗喻台灣終要回歸大陸。（中國軍號）

網民認為「小灣別耍賴，媽媽在家等着」是暗喻台灣終要回歸大陸。（中國軍號）

這段對話被不少網民解讀為大陸向賴清德喊話，「你可別耍賴皮」諧音影射賴清德，暗示台灣終將回歸中國大陸。

目前中國已進入「三航母時代」，遼寧艦（舷號 16）為首艘航母，2012 年入列，承擔訓練與作戰雙重任務，2024年航程近3萬海里；山東艦（舷號 17）為首艘國產航母，2019 年入列，近2年艦載機放飛架次數倍於此前4年總和；福建艦（舷號 18）為首艘配備電磁彈射系統的航母，2025年11月正式入列，實現殲-35、殲-15T、空警-600等多型艦載機成功彈射起飛。

對於網民猜測的中國「第4艘航母」，尚未獲官方證實。但早在2024年福建艦試航時，法國軍事網站刊文，指中國正在建造與福建艦同級，且為姐妹艦的第4艘國產航母，料是一艘改進版的電磁彈射型航母，仍採用常規動力推進。