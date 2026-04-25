美眾議院通過MATCH等出口管制法案　商務部：將堅決採取必要措施

近日，美眾議院外交事務委員會通過MATCH等出口管制法案，商務部今日（4月25日）回應稱，中方一貫反對任何泛化國家安全、濫用出口管制的行為，將密切關注相關立法進程，並將堅決採取必要措施。



4月22日，美國眾議院外交事務委員會通過了《硬件技術控制多邊協同法案》（簡稱MATCH法案）等多項出口管制法案。

尖端微晶片（ASML）

中國商務部發言人對此回應稱，中方注意到有關情況。中方一貫反對任何泛化國家安全、濫用出口管制的行為。相關法案如最終出台，將嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定。中方將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業合法正當權益。

一台已完全組裝好的 TWINSCAN EXE:5000（雙級極紫外線光刻系統）（ASML）

《硬件技術控制多邊協同法案》（Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware，簡稱「MATCH法案」）由共和黨籍聯邦眾議員（Michael Baumgartner）於當地時間4月2日提出，旨在通過要求盟國於150天內在對華半導體設備出口上採取與美國相同的限制措施，來彌補現有限制措施中的所謂「關鍵漏洞」。

該法案獲得通過後，將禁止出口所謂「最關鍵」的半導體制造設備，包括用於先進和成熟晶片生產的浸潤式深紫外光刻機（浸潤式DUV）和低温蝕刻設備。