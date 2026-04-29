深圳最大置業展｢好房節｣5.1登場　免費入場兼設港人專區│一文睇清

深圳樓市回暖勢頭持續，由深圳市住房和建設局指導、深圳廣播電影電視集團主辦的「活力深圳・宜居未來」2026深圳五一好房節，將於5月1日至2日在寶安歡樂港灣舉行。本次活動現場將涵蓋地產、家裝、企業、智能家居等展示企業超50家，預計吸引超10萬市民到場參觀諮詢。



活動設有「深港融合專區」，為港人提供購房資格、按揭貸款、跨境匯款、公證辦理、居住證諮詢等一條龍服務，更首次聯動微信香港錢包及跨境支付機構，方便港人即場處理置業資金安排。



深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

「活力深圳・宜居未來」2026深圳五一好房節。

官方護航唔怕「中伏」 政府人員即場解畫

有別於一般樓展，今次「好房節」由深圳市住房和建設局全程指導，全市「10+1」區住房和建設局協辦，現場更設有「政務服務專區」，由住建部門人員即場解答限購、公積金等熱門問題，並派發《深圳優秀項目地圖》。「第一現場」APP亦開設「深圳好房節」專區，與市住建局官方平台「i深房」互聯互通，資訊透明公開，港人北上買樓最擔心的「信息差」與「交易風險」問題，将大幅降低。

本次活動是今年以來深圳規模最大、官方支持力度最強、媒體資源最集中、產業鏈參與最全面的房地產促消費、穩市場活動。

深圳市政府強調，將持續優化港澳居民在深置業的服務流程，透過官方平台背書、政企媒聯動的方式，打造公開、透明、規範的住房消費環境，讓港人「安心選房、放心購房、舒心居住」。深圳不僅是創業創新的熱土，更是宜居宜業的家園，歡迎更多港澳家庭在深安居樂業。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

港澳居民在深購房政策：住宅可購買一套 商辦購買套數不限

據了解：

一是住宅類物業：港澳居民在深圳市範圍內，可購買一套用於自住的住房。換言之，港人北上置業自住，可擁有一個深圳住宅名額，滿足家庭居住需求。

二是非住宅類物業：港澳居民在深圳可購買非住宅類的商辦物業或商務公寓，不限套數。這意味著港人如有投資需求或商業辦公需要，可以靈活配置商廈、寫字樓、商務公寓等資產，不受套數限制。

這一政策組合既保障了港澳居民的基本居住需求，亦為有更高資產配置需求的買家提供了彈性空間。現場「深港融合專區」將設專人解讀上述政策，並提供資格審核諮詢服務，幫助港人釐清自身購房條件。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

港人專區一條龍：按揭、匯款、公證、居住證全包

專為香港買家而設的「深港融合專區」（港客專屬服務區），提供全流程跨境置業支援：

購房資格諮詢：即場了解深圳各區限購政策

按揭貸款：多間主流金融機構提供港人按揭方案

跨境匯款：微信香港錢包及合作機構支援資金安排

公證及居住證：現場諮詢代辦流程

法律及稅務：解答港人置業常見疑問



樓市回暖有數計 4月新盤成交上升

據統計，3月，深圳一、二手住宅網簽成交7898套（79.41萬平方米），環比增加117.2%，樓市「小陽春」特徵明顯。4月以來，深圳繼續延續火熱勢頭，4月1日至4月23日，深圳一二手住宅成交6837套（68.04萬平米），環比增加29.7%。

4月19日，網紅盤「海晏府」首推108伙，即日售出9成，市場信心明顯修復。今次「好房節」正是在此回暖勢頭下，官方再加一把火，穩住市場預期。

深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

六大展區 睇樓、借錢、裝修一take過搞掂

主會場設六大功能區：

政務服務專區：政策權威解讀

品牌房企專區：特價房源、限時折扣

深港融合專區：港人一條龍服務

金融服務專區：房貸利率優惠、家裝分期、公積金組合貸

家居美學專區：華為智能、京東mall等品牌參展

互動體驗專區：打卡抽獎、直播探展



深圳官方5月1日辦最大房展｢好房節｣

即場成立「好房節發展聯盟」 港人專場團購陸續有來

活動期間將正式成立「深圳好房節發展聯盟」，由深圳市住房和建設局指導、深圳廣播電影電視集團牽頭，聯合品牌房企、中介、金融機構、家裝企業及行業協會共同發起。聯盟重點打造「第一現場帶你探好房」專題活動，後續將持續舉辦跨境港人專場團購、走進高科技園區、高新技術企業等系列活動，一次參與、全年受惠。

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「深圳好房節」品牌效應持續擴大 全國範圍打響名堂

值得一提的是，「深圳好房節」並非首次舉辦。該活動是由深圳市住房和建設局指導的綜合性服務活動，近年來先後走進哈爾濱、瀋陽、長春、成都等城市，透過「好房＋文旅」「房展＋節慶」等創新模式，將政策解讀、優質項目展示與城市文化體驗相結合，逐步發展為深圳對外推介宜居環境、助力跨區域置業的重要年度品牌活動。今次「五一好房節」更重點面向港澳市場，標誌著活動影響力進一步輻射粵港澳大灣區。

活動詳情一覽

日期：2026年5月1日至2日（10:00-18:00）

地點：寶安歡樂港灣（主會場）

參展商：數十家品牌房企、中介、金融、家裝企業

入場：免費

特色專區：内設深港融合專區，為‌港人提供跨境置業一條龍服務。



北上睇樓貼士

交通：過關後，搭地鐵至5號線「臨海站」B2出口

支付：現場支援微信香港錢包、AlipayHK及主要信用卡

主辦方提醒：所有參展企業須遵守「唔玩花樣、唔搞噱頭、冇隱形門檻」承諾，特價房源及折扣將在官方線上專區統一發佈，公開透明。有興趣的港人可提前下載「第一現場」APP，留意「深圳好房節」專區最新消息。

