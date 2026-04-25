國民黨前主席洪秀柱赴上海稱：忘掉自己的民族，就是忘了自己的根

4月25日，國民黨前主席洪秀柱在上海出席活動，談及到兩岸議題時，她提到，台灣變成日本殖民地50年，「50年改變了多少，一代又一代的人，經過了教育，忘掉了自己的民族，忘掉自己的出身，忘掉自己從何處來，忘掉自己的歷史，也就是忘掉自己的根」。



洪秀柱指出，「我們始終主張兩岸必須要回到九二共識，反對台獨的基礎上，恢復互信，深化交流，完成和平統一的終極目的」。



洪秀柱時常以國風造型出席公共場合，她的穿搭也引發關注。（張鈞凱攝）

洪秀柱在上海出席活動時也提到表示，中華民族擺脫百年屈辱，不斷崛起實為不易，身為中國人，深感驕傲。

她提到，在這樣一個複雜的地理環境之下，這麼多不同種族、不同信仰的狀況下，「我們能夠團結成為一個非常偉大的（中華民族），而且在世界能夠站起來，富起來，強起來，這是許多代人吃了多少的苦，百年以來我們受過多少的屈辱，今天能夠達到這樣一個地步，我們不僅是深深引以為傲，而且我們要謹記在心，代代相傳」。

在談到兩岸議題時，洪秀柱說，國民黨始終主張，兩岸必須回到「九二共識」，反對「台獨」的基礎上，恢復互信，深化交流，完成和平統一的終極目標。

值得關注的是，洪秀柱時常以國風造型出席公共場合，她的穿搭也引發關注．洪秀柱也公開回應表示，兩岸同文同種、文化同源，講同樣的語言、過同樣的節日、敬同樣的祖先，「這份聯結是任何外力都割不斷，心靈契合的情感聯絡是任何政治語言都沒辦法取代的。兩岸應攜手讓中國風蓬勃發展，引領風騷。」

另外，她還稱，此訪深切感受到上海發展的蓬勃生機，相信未來會有更多台灣人士來大陸感受成就變化，「中華文化源遠流長，兩岸都是中國人，應當攜手講好中華民族故事」。