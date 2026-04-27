受賄行賄近7000萬　內蒙古政協原副主席王中和判囚17年

央視報道，湖北省咸寧市中級法院27日（周一）一審公開宣判內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和受賄、行賄一案，對王中和以受賄罪判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣六百萬元，以行賄罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣十萬元，決定執行有期徒刑十七年，並處罰金人民幣六百一十萬元；對王中和受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



湖北省咸寧市中級法院27日（周一）一審公開宣判內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和受賄、行賄一案。（央視）

經審理查明：1999年上半年至2025年春節前，王中和利用擔任內蒙古自治區錫林郭勒盟委委員、組織部長、盟委副書記，內蒙古自治區黨委副秘書長，赤峰市委副書記、副市長、市長、市委書記，內蒙古自治區黨委常委、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，內蒙古自治區政協黨組成員、黨組副書記、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣6674萬餘元。

2012年下半年、2013年下半年，王中和為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物共計人民幣200萬元。

王中和。（網上圖片）

公開資料顯示，王中和生於1957年9月，內蒙古林西人。他長期在內蒙古工作，曾任內蒙古自治區黨委副秘書長，赤峰市市長、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記等職。2017年，他任內蒙古自治區政協副主席、黨組成員，2021年退休。

去年2月，中央紀委國家監委網站發布消息，王中和涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。去年7月30日，王中和被開除黨籍。

當時官方通報指出，經查，王中和喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查；無視組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，搞權色交易；既想當官又想發財，將手中的公權力異化為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物。