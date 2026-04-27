姚高員辭去杭州市長職務　未披露具體原因

浙江省杭州市市長姚高員辭去市長職務。



杭州市長姚高員資料圖片。（互聯網）

據微信公眾號「杭州人大發布」消息，杭州市十四屆人大常委會周一（4月27日）舉行第三十四次會議。經審議表決，會議決定接受姚高員辭去杭州市人民政府市長職務，報杭州市人民代表大會備案。公開報道未披露具體原因。

據公開報道，姚高員是浙江慈溪人，1968年8月生，長期在浙江任職。他曾任浙江嘉善縣委副書記、紀委書記，嘉興市外經貿局局長，嘉善縣代縣長、縣長、縣委書記，溫州市委常委、組織部長，溫州市委副書記、政法委書記，溫州市委副書記、市長，浙江省經信廳黨組書記、廳長等職。

2022年11月，姚高員任杭州市代市長，次月任杭州市市長。

據報道，上個星期四（4月23日）下午，浙江省政府召開市長座談會，浙江省委副書記、省長劉捷主持會議並講話，姚高員還出席了會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

