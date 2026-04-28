中國女斯里蘭卡遇害　主犯男同胞追求未果殺人被捕　1人在逃

撰文：吳真銘
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3月23日，斯里蘭卡科倫坡警方刑事調查局通報，科胡瓦拉地區的肯特公寓（Kent Residence）二樓的02/01號單位發生謀殺案，一名26歲的中國女性遭利器刺擊身亡，當地警方鎖定中國男子王慧印為主要嫌疑人。

近日，斯里蘭卡Mount Lavinia刑事調查局負責人表示，本案共3名嫌疑人，目前已有2人落網，仍有1人在逃。其中，本案主謀於4月7日落網，警方還從其身上搜出了毒品。

長期追求未果　追至宿舍持刀殺人

《紅星新聞》報道，據悉，受害者柳某於2025年赴斯里蘭卡留學。柳某的男友陳先生稱，嫌疑人王慧印並非柳某前男友，而是其追求者，在追求未果後，對柳某和自己都展開了長時間的威脅和騷擾。

斯里蘭卡警方公布王慧印照片。（Facebook）

陳先生介紹，自己由某中國企業派駐在斯里蘭卡工作，案發時與柳女剛交往3個多月。由於柳女長期遭王慧印跟蹤騷擾，對方還於3月18日搬進其所在的宿舍大樓，他便讓柳女搬離，暫住進他的公司宿舍。

發生命案的Kent Residence。（GoogleMap）

據他稱，3月23日，事發當天中午，柳某回到了以前的宿舍，並且沒有提前告知他。柳某在回宿舍後曾與他通話，希望他趕快過來。據當時唯一的目擊者，柳某的室友講述，王慧印夥同另外兩名男子沖入房間，其中一名男子將柳某按倒在地上，王慧印拿著提前準備好的刀具，朝柳某身上猛刺。

陳先生稱，宿舍門口的CCTV畫面顯示，中刀的柳某從宿舍里出來，走了兩步後便倒在門邊。「這時，王慧印從屋內衝出來，繼續朝著已經一動不動的柳某刺去，整個過程至少還持續了五六秒。」

本案另一名在逃嫌犯。（紅星新聞）

兩人已對嫌犯提起訴訟　原計劃4月開庭

據陳先生介紹，柳女與王慧印相識於2025年8月，王慧印在當地從事旅遊地接工作，在華人群里無意間看到單身狀態的柳女，便心生好感，但柳女已明確告知對方不要再騷擾。

陳先生憶述，王慧印的騷擾手段包括拆掉柳某宿舍的門、對其進行辱罵毆打、偷盜護照、威脅造謠等。陳先生與柳某在國內聘請律師，就王慧印的行為提起民事訴訟，但尚未開庭慘劇就已經發生。

陳先生與柳某。（紅星新聞）

目前，陳先生正在積極協調將柳某的遺體帶回國安葬，家屬也在協調，希望能夠將嫌疑人引渡回國，接受法律的制裁。

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