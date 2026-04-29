格力原董事長周樂偉主動投案　曾在郭永航落馬後被有關部門談話

4月28日，珠海市紀委發文稱，珠海經濟技術開發區黨工委書記、金灣區委副書記周樂偉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，在中共政治局委員馬興瑞前大秘、中共廣州市委原書記郭永航案發後，有關部門曾與周樂偉談話。



現年56歲的格力原董事長周樂偉主動投案，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。（觀察者網）

公開資料顯示，周樂偉今年56歲，曾任珠海市建設銀行副行長，珠海航展公司董事長，珠海市金灣區委常委、區政府常務副區長。此外，周樂偉從2016年至2024年擔任格力集團董事長、法定代表人。

據內媒《財新網》轉述多名知情人士稱，在3月下旬郭永航案發後，有關部門曾與周樂偉談話。一名接近周樂偉的人士告訴稱「他很快回到了工作崗位」，但4月初周樂偉選擇了主動投案。

前述接近周樂偉的人士分析稱，從職業路徑來看，周樂偉在格力集團的任期恰好涉及珠海國資結構調整最關鍵的一段時期，他是一名重要執行者。

在3月下旬郭永航案發後，有關部門曾與周樂偉談話。（財新網）

珠海國資系統掀反貪風暴

報道稱，中共政治局委員馬興瑞的前大秘、中共廣州市委原書記郭永航在主政珠海時，推動珠海國資改革，主導格力電器股權轉讓。2019年，時任珠海市政府辦公室副主任李叢山擔任市國資委主任後，推動格力集團以416.62億人民幣向高瓴資本轉讓格力電器15%股份，珠海市國資委不再是格力電器的實際控制人。

格力混合所有制改革完成後，珠海國資面臨填補營收規模壓力，李叢山主導格力集團大舉投資。知情人士稱，當時很多民企老闆致信市領導求合作，郭永航批示讓國企「酌情處理」，結果部分項目後來被發現「踩坑」。郭永航離開珠海後，當地多家國企陷入困境。

郭永航，曾被認為是一位典型的「改革型地方大員」。他自1989年從武漢大學歷史系畢業後便紮根廣東，先後在深圳、珠海、廣州三座城市深耕近36年。（資料圖）

而在今年3月27日，仕途從未離開過廣東的郭永航涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。《聯合早報》分析稱，郭永航被查，據傳可能與他任珠海、廣州主官期間有關。

據此前報道，2024年7月，李叢山落馬，珠海國資系統此後掀起反腐風暴，今年4月2日，李叢山的後一任珠海市國資委黨委書記李文基接受監察調查。更早一任的吳愛存也於2024年6月落馬，至此，珠海市國資委連續三任掌門人悉數因涉嫌嚴重違紀違法被調查。