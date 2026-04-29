鄭麗文擬6月訪美　國台辦籲美方恪守一中原則、妥處涉台問題

中國國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，27日她接受廣播專訪時表示，台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯。



29日，大陸國台辦發言人陳斌華表示，兩岸的事是家裏事，應由家裏人商量着辦。他強調，台灣問題純屬中國內政，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。



國民黨主席鄭麗文(右)接受蘭萱專訪。（《蘭萱時間》YouTube）

鄭麗文27日接受《蘭萱時間》廣播專訪時表示，此次訪美將向美方說明「習鄭會」所傳達的和平訊息，並提出一條符合兩岸和平、區域穩定與美國利益的新路線。她強調，台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持、創造更多空間，讓台灣不再只是大國博弈下的籌碼。

4月29日，國台辦發言人陳斌華對此回應稱，兩岸同胞都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，當然也應該由家裏人商量着辦。兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

他強調，「台灣問題純屬中國內政，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。」

據《南華早報》引述消息指，「習特會」若如期5月中舉行，特朗普預計14日抵達北京，與習近平舉行雙邊會談。聯合新聞網指出，鄭麗文在4月10日「習鄭會」取得初步成果後，計劃於6月訪美，提出會向華府傳遞國民黨「親美、和陸、友日」的平衡戰略。