深圳優化樓市政策　放寬福田南山等核心區限購　調高貸款上限

4月29日，深圳市住房和建設局發佈《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》，宣布自4月30日起，放寬福田、南山等核心區域的限購門檻，增加限購套數，並同步調高住房公積金貸款上限。



深圳優化樓市政策，放寬核心區限購。（每日經濟新聞）

新政明確，深圳市戶籍居民家庭、自購房之日前在深圳連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的非本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策基礎上，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內增購一套商品住房。

而持有有效深圳經濟特區居住證的非深圳戶籍居民家庭，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內購買一套商品住房，無需提供繳納社會保險或個人所得稅證明。

據《第一財經》報道，這也就意味着，在深圳市福田區、南山區、寶安新安街道，戶籍居民家庭可購買3套商品住房，連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的非深市戶籍居民家庭可購買2套商品住房。同時，有居住證的居民家庭，無需社保記錄的也可以在上述區域買一套。

專家支持，深圳在「五一」假期前夕出台新政，旨在響應國家「努力穩定房地產市場」的總體要求。（新華社）

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，上述核心區聚集了大量具備較強購買力和置換需求的群體，新政有利於釋放需求。且新政將居住證持有者納入購房資格，取消社保年限要求，是本次政策的重要突破，直接支持了「新市民」和青年人的剛性住房需求。

提高貸款額度

《通知》同步提高住房公積金（住在職職工個人及其所在單位逐月繳存的長期住房儲金）貸款額度，以個人申請的，貸款額度從60萬元（人民幣，下同）提高至70萬元，繳存職工家庭申請的，貸款額度從110萬元提高至130萬元。

在深圳住房公積金貸款原本最高可貸額度的基礎上，提高額度上浮比例。購買首套住房的，上浮比例從40%提高至60%；新增初婚初育居民家庭購買深圳住房上浮情形，上浮比例為50%，有兩個及以上子女的居民家庭購買本市住房的，上浮比例從50%提高至70%。

專家分析

據《第一財經》報道，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進點評，深圳在「五一」假期前夕出台新政，旨在響應4月28日中央政治局「努力穩定房地產市場」的總體要求，支持居民剛性和改善性住房需求，推動今年二季度及後續樓市積極向好。

本次政策調整聚焦於核心區域限購的精細化鬆綁與住房公積金貸款額度的顯著提升，體現出對不同購房群體的差異化支持。特別是對改善型購房需求、職住平衡購房需求、多子女家庭、初婚初育家庭等居民家庭相關群體，給予了較大力度的政策傾斜。