資本大佬涉刑案深圳羈押　在美捲性侵官司　旗下兩上市公司爆內鬥

綜合內地媒體報道，持有智度股份及國光電器的「智度系」核心人物陸宏達，被指在美國佛羅里達州涉嫌性侵一名27歲女性，正面臨相關起訴。同時，其控股股東平台北京智度德正投資有限公司（下稱「智度德正」）證實，陸宏達因涉嫌刑事犯罪，目前已被羈押在深圳市某看守所。然而，陸宏達控制的智度集團有限公司（下稱「智度集團」）早前曾發澄清聲明否認存在刑事責任，引發股東之間嚴重內訌。



現年55歲的陸宏達，原為智度股份及國光電器的董事長。今年4月20日，在兩家公司2025年年報及2026年一季報披露的關鍵時刻，他突然以「因身體原因並尚有其他重要事情需要處理」為由宣布辭任董事長職務，僅保留公司顧問頭銜，並表示期望一年後能再爭取擔任董事長。

其後，有媒體曝出，陸宏達因智度股份下屬三家公司被訴，牽出其被指在美國佛羅里達州性侵一名27歲女性的事件。

陸宏達在美涉嫌性侵。

陸宏達在美涉嫌性侵。

智度德正證實陸宏達於深圳羈押

4月29日，智度德正通過其微信服務號發佈消息稱，經合法渠道核實，智度股份子公司因陸宏達在美涉嫌性侵被起訴的案件屬實，案件擬於2026年5月4日再次開庭；另陸宏達目前因涉嫌刑事犯罪案件，已被羈押在深圳市某看守所的情況亦屬實。

4月26日時，作為智度股份及國光電器間接控股股東的智度集團，曾發佈了一則澄清說明，指網絡上有媒體發佈公司執行董事陸宏達海外事件的相關不實報道，經核實，陸宏達在上述事件中不存在任何刑事責任。對於這份澄清，智度德正明確表示，智度集團在執行董事、法定代表人陸宏達無法聯繫的狀態下，未經公司章程規定的合法授權擅自出具了該聲明。

為維護上市公司及中小投資者利益，智度德正已依法作出股東決定，修改了智度集團的章程，對全資子公司智度集團及下屬公司的部份事項決策權進行調整。智度德正強調，相關上市公司行使表決權等股權權利，以及智度集團及下屬公司出具的對外文件，最終均由智度德正決定，任何未經智度德正同意的投票及對外文件均屬違法且無效。

目前，智度股份及國光電器相關負責人，均未回應此事。

智度德正明確表示，智度集團在執行董事、法定代表人陸宏達無法聯繫的狀態下，未經公司章程規定的合法授權擅自出具了該聲明。

「智度系」股權結構複雜 上市公司尚未披露

陸宏達持有智度德正36%股份，而智度德正正是智度集團的母公司。透過層層嵌套的股權結構及一致行動人協議，智度集團持有智度股份合計24.85%的股權，成為其控股股東；同時亦合計持有國光電器24.98%的股份，為間接控股股東。兩家公司表面上「無實際控制人」，實際由陸宏達掌控。

截至目前，智度股份及國光電器均未就下屬公司遭遇訴訟、陸宏達在美涉性侵案及在深圳被羈押等情況進行信息披露。根據內地《上市公司信息披露管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（2026年修訂），公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法採取強制措施，屬於應當及時披露的重大事項。截至4月29日收盤，智度股份與國光電器兩家公司合計市值超過150億元人民幣。