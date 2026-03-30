雲南14歲仔欲性侵被拒殺女同學　家屬：曾試探鄰居是否目擊行兇

2025年7月6日，雲南曲靖市15歲初中女生方某某在回家途中，遭同班男同學蔣某某意圖性侵並殺害。3月30日，該案由曲靖市中院在羅平縣人民法院開庭審理。

受害者家屬稱，蔣某某作案後表現極度冷靜，不僅照常跟隨家人上山採蘑菇，更折返現場試探鄰居是否目擊其行兇過程，他相信法律會公平公正判決，只希望對方「殺人償命」。



曲靖市人民檢察院起訴書指控，2025年7月6日晚，被害人方某某與蔣某某在同村村民家玩耍後，蔣某某送其回家途中，意圖性侵，隨後對方某某採取暴力手段，最終導致方某某死亡，事後蔣某某逃離現場。

檢方認為，蔣某某違背婦女意志，以暴力手段強姦婦女，並非法剝奪他人生命致一人死亡，應當以故意殺人罪和強姦罪追究其刑事責任。

受害女生方某某生前照片。（大河報）

《大河報》報道，被害人父親方先生稱，第一案發現場距離其家只有40米，蔣某某作案後欲藏屍，曾將女兒拖行一段距離，因接到家人來電催促回家，遂將屍體扔在路邊，有人經過時發現遺體，隨後報警。

《現代快報》報道，被害人父親方先生稱，他和妻子常年在外打工，女兒獨自在家讀書生活，平時乖巧懂事。他和蔣某某的父母互相認識，在事發後尚未知兇手身份時，蔣某某父母和多名親屬曾上門探訪，蔣父曾稱「自己也不知道該說什麽」，此後蔣某某父母再沒有露過面。

拋屍地點。（大河報）

方先生續稱，蔣某某在案發後若無其事跟隨母親上山採蘑菇。行兇地附近的一名老人曾稱，案發當晚有一名男孩上門討水喝。方先生反映給警方後，蔣某某承認是自己，「他看到老人來關門，就上去討水喝，目的是試探老人是否看到他殺人」。

方先生表示，蔣某某生於2011年2月，作案時已經年屆14周歲；女兒的遺體至今仍存放在殯儀館，他相信法律會公平公正判決，只希望對方「殺人償命」。

受害女生方某某生前照片。（大河報）

作為被害人家屬委托的訴訟代理人，北京安劍律師事務所周兆成律師指出，未成年身份絕不是逃避重罰的「護身符」。對於未成年人犯罪，法律規定「應當從輕或減輕處罰」，但需結合犯罪情節、手段殘忍程度及主觀惡性綜合認定。他強調，從輕絕非縱容，蔣某某作案後的冷漠態度已超出「衝動犯錯」範疇。