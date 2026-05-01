五一假期首日　東航飛曼谷航班起飛後故障　折返上海浦東機場維修

五一假期首日，原定從上海浦東飛往泰國曼谷的東方航空MU541航班，在起飛不到一小時後，因機械故障折返上海浦東國際機場。



東航上海飛曼谷航班起飛不到一小時返航。（極目新聞）

《極目新聞》報道，飛常準App顯示，MU541航班於5月1日上午9時27分起飛，目的地為泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport），但11時12分返航，落地上海浦東國際機場。東方航空官方訂票軟件顯示，航班因「飛機維修」原因返航。

有機上乘客表示，航班起飛不到一個小時就返航，客艙廣播通知是機械故障返航，不過在飛行過程中沒有出現異樣，後續行程仍在等待通知。

東航上海飛曼谷航班起飛不到一小時返航。（極目新聞）

天氣預報顯示，上海天氣晴好，上海浦東國際機場進出港航班運行均處高位。根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，MU541航班起飛後最高高度近萬米，隨後在江西上饒上空轉向返航起飛機場上海浦東。

涉事客機型號為空客A350-941寬體客機（機號B308E）。（極目新聞）

涉事客機型號為空中巴士A350-941寬體客機（機號B308E），機齡6年11個月。客機共有288個座位，提供特選經濟艙、經濟艙、商務艙、頭等艙等艙位。