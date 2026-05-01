五一佛山好去處推介｜環兩江12鎮街文化祭避開高峰　多活動免費玩

「五一」假期將至，為豐富市民遊客假期生活，避開熱門景區人流高峰，近日，佛山重磅推出「樂享『五一』潮玩兩江」環兩江文旅系列活動。活動覆蓋佛山五區，融合民俗競技、國風演藝、戶外休閒、美食市集、親子互動等多元業態，活動基本免費開放，為市民打造高品質、低消費、強體驗的假期出遊選擇。



佛山重磅規劃打造的佛山市環西江—北江區鎮村高質量發展先行區（以下簡稱「環兩江先行區」），總體規劃範圍包括丹灶、西樵、九江、龍江、白坭、西南6個核心鎮街，以及獅山、南莊、樂從、勒流、杏壇、荷城6個協同鎮街，共12個鎮街聯動。

區域內西江、北江交匯環抱，集嶺南水鄉風情、綠色產業、活力文旅於一體，正成為大灣區全新的「鬆弛感」度假目的地。本次「五一」假期活動內容豐富、形式多樣，覆蓋佛山五區，每日精彩不重複。

禪城區

南莊鎮五人龍舟賽

第三屆「能強強輝杯」五人龍舟賽將於五四青年節熱血開賽，本土龍頭企業持續助力鄉村文體，各路龍舟好手同台競技，三人搭檔默契配合，在魔鬼賽道上演水上漂移與耐力比拼！

南莊鎮五人龍舟賽（圖/禪城南莊）

活動時間：5月4日

活動地點：紫南村

收費情況：免費



南海區

西樵山「五一」主題活動

活動深度融合自然生態、嶺南文化、非遺技藝、在地風物與潮玩體驗，融合「西樵山三奇」文化內核，打造山野花境特裝，推出醒獅、粵劇、花神高蹺等特色演藝，呈現一系列好看、好拍、好玩、好省、有文化的文旅體驗。

活動時間：5月1日至5日

活動地點：西樵山

收費情況：景區門票、天湖公園區域演藝免費；集市及餐車等美食體驗，及飛越樹上探險樂園、飛閲中國、寵立方等遊玩體驗項目，遊客可按需消費。



丹灶環兩江戶外運動嘉年華

活動涵蓋戶外瑜伽、江邊垂釣、亞太勇士挑戰賽、匹克球+網球體驗、五人龍舟賽、戶外車尾箱市集、音樂派對等多元體驗。即使不參加競技項目，也可帶著家人輕鬆逛金沙戶外休閒運動島。

活動時間：5月1日-5月5日

活動地點：丹灶鎮金沙水街

收費情況：免費入場。戶外瑜伽、亞太勇士障礙賽、網球體驗、匹克球體驗、灣區槳板技巧賽、釣魚大賽、動力板體驗課需提前報名預約。



羅行藝術墟「羅行拾夏」手作工坊

來羅行藝術墟課堂，解鎖竹編、手工肥皂、樹皮帽子工作坊、咖啡拉花、珍珠奶茶製作、香囊、雞蛋仔製作、含酒精雞尾酒調製等多元課程。同時，收集相應工坊的組合章，將會獲得各種優惠券或羅行文創產品。

樹皮帽子藝術工坊、無酒精雞尾酒手作研習（示意圖/微信公眾號@佛山發佈）

活動時間：5月1日-5月5日

活動地點：丹灶鎮羅行藝術墟

收費情況：項目付費，需提前報名



「花朝紀・美好季」樂醍1821首屆青梅文化節

活動以九江本地代代相傳的青梅浸泡習俗為文化根基，以「花朝紀・美好季」為主題，聯合國風節慶IP「花朝節」，打造沉浸式國潮盛典。

活動時間：5月1日-5月2日

活動地點：樂醍1821（九江鎮惠民路12號）

收費情況：免費入場，參與活動有團購價



佛山市功夫農品歡樂購暨西樵天湖美食嘉年華

「功夫農品+預製菜產業+農文旅+美食節」沉浸式盛會。活動期間不僅種草一批以西樵蘇丹魚、蹦蹦魚、即食豆腐花等為代表的功夫農品，還有飛鴻少年展示功夫廚藝，火候十足。此外，遊客憑西樵山索道、觀光車票根均可享受功夫農品滿減優惠。

活動時間：5月1日至5月3日

活動地點：西樵山天湖公園

收費情況：免費參加，購物優惠



漁耕粵韻「五一」趣玩節

「五一」期間，園區新晉美食地標漁耕小院正式亮相，特色招牌果園雞煲鮮香上線；同時上線新項目「蝦搞一夏」，輕鬆實現釣蝦自由；捕魚項目「魚」樂大作戰強勢回歸，大人小孩都能盡情撒歡，收穫滿滿歡樂。園區同時保留古法窯雞、非遺手作蠶絲團扇diy、古法繅絲等經典項目，打造充滿活力與新鮮感的都市田園歡樂地。

活動時間：5月1日至5月5日

活動地點：西樵漁耕粵韻文化旅遊園

收費情況：免門票，項目需另外付費



順德區

第三屆佛山青年藝術周

今年佛山青年藝術周全面升級，規模更大、內容更豐富、玩法更沉浸。50+藝術作品、5+手工體驗，音樂巡遊以及三大主題市集超好逛，各種展覽、工作坊與演出均免費。

活動時間：4月30-5月4日

活動地點：

主會場「藝術島」：樂從鎮大墩村

「花YOUNG島」：陳村花卉世界

「創意島」：北滘設計城社區&碧江社區

「摸魚島」：龍江鎮左灘村

其他分會場：南海丹灶金沙島、高明皂幕山

收費情況：免費（部分項目付費，需提前報名）



杏壇首屆超級碳水節

市集攤位：現場可容納超過50個品牌攤位，涵蓋咖啡、烘焙、輕食、文創等類別。

娛樂活動：計劃舉辦「醒獅巡遊」、「漢堡競速賽」和「樂隊LIVE」演出等。

活動時間：5月1日至5月3日

活動地點：宏匯城商業街

收費情況：免費



逢簡「五一」非遺古風賞

活動將串聯逢簡村景區主要景點，定點展演龍舟說唱、八音鑼鼓、醒獅、粵劇曲藝等項目，並結合祠堂、古橋、牌坊、水道等古典風貌，在「五一」期間推出古風打卡套餐。

活動時間：5月1日至5月4日

活動地點：逢簡村

收費情況：免費



潮創藝術匯

活動設三大展覽板塊：勒流主題攝影展，以鏡頭定格水鄉詩篇；潮玩藝術展，以創意激盪視覺狂想；3D打印藝術展，以科技構築未來美學。

活動時間：5月1日至5月5日

活動地點：永興潮創園

收費情況：免費



「德甲」同行江畔時光草地音樂節

草地露天電影浪漫開場，沉浸式感受鬆弛治癒；超燃草地演唱會熱力開唱，專業樂隊現場駐演，旋律嗨燃夜空；更有公益愛心市集暖心開放，文創好物齊聚。活動融入「德甲」潮流元素，足球與音樂激情碰撞，解鎖草坪N種快樂玩法。

「德甲」同行江畔時光草地音樂節（微信公眾號@佛山發佈）

活動時間：5月1日至5月3日

活動地點：龍江S-Park體育公園

收費情況：免費



左灘初夏「漁」樂無窮

青年藝術周展覽，在地藝術展覽藏著本土人文與潮流美學，每一處裝置都好出片；落日車尾箱市集，特色市集煙火氣拉滿，好物齊聚、風味相伴；落日西沉時，音樂派對緩緩開啟，晚風載著旋律，氛圍感直接拉滿。

活動時間：5月1日至5月5日

活動地點：甘竹灘洪潮發電站

收費情況：免費



漫遊黃連古村

本次賽事以「致青春・迎立夏・健步順水灣」為主題，招募300名跑者，共赴一場青春活力與古村水韻交融的漫遊之約。賽道全長6.8KM，串聯黃連村史館、石獅腳、倉沮聖廟、雪圃學校等多處古村特色地標，活動全程融入黃連本土非遺展演與沉浸式手作體驗，沉浸式感受黃連深厚的歷史文化底藴。

活動時間：5月4日

活動地點：順德區勒流街道黃連社區

收費情況：68元（人民幣，下同）/人。費用包含價值100元的蓮溪宴消費券（不設找零）、專屬活動T恤、號碼布、打卡手冊、精美小禮品、個人意外保險等。



第四屆古朗鄉情文化節

煙火古朗鄉情文化市集：集結杏壇特色美食、非遺手作、鄉創好物、懷舊雜貨，古村街巷藏滿煙火氣；

踏浪古朗三人龍舟賽：近50支隊伍、超20公里水上拉力賽，三人龍舟劈波斬浪；

古朗鄉情文化晚會：本土文藝團隊、民俗藝人登台，粵曲、舞蹈、武術、民謠輪番上演。

活動時間：5月2日

活動地點：古朗村

收費情況：免費



「無所不集 攤開想像」2026戶外市集生活節

波斯菊花海形成色彩斑斕的自然畫卷；七彩煙花秀在高空綻放的璀璨花火與湖面倒影交相輝映；草坪音樂會邀請本土知名樂隊帶來民謠、爵士等多元曲風，觀眾可席地而坐享受春日音浪；北極光影秀通過3D投影技術打造夢幻極光效果，沉浸式體驗極地浪漫。

「無所不集 攤開想象」2026戶外市集生活節（圖/順盛投資）

活動時間：4月30日-5月6日

活動地點：順德高新區文明橋公園

收費情況：免費



高明區

鰲遊蘇村・鯉想假期

活動以致敬勞動者為主題，結合「文旅+非遺+演出」，以空飄鰲魚、千架無人機秀、國潮飛天秀、國潮雜技、非遺鰲魚舞等表演為亮點，精心策劃一系列的沉浸式體驗活動，還推出滿減優惠、消費抽獎等舉措，通過打造「聯動式」消費場景。

活動時間：5月1日-5月5日

活動地點：蘇村錦鯉文化街區

收費情況：免費



盈香心動樂園「夏日潮玩夜」

盈香水上樂園開園，以「煙火向星辰・夏日潮玩夜」為主題，夏夜潮趣盛宴浪漫開啟。趣味遊戲小攤、K歌互動、密令闖關歡樂全開，歌舞詩詞、變臉噴火演繹國風魅力；篝火歡聚、全員合唱溫暖治癒，花田飄雪氛圍感滿分，燈光秀、煙花瀑布與璀璨煙火齊綻，解鎖專屬夏日煙火浪漫。

此外，盈香水上樂園「五一」假期開園，還有限定星光煙花秀。

活動時間：5月1日-5月4日

活動地點：盈香心動樂園

收費情況：付費



旺林藝術花園簪花遊園

在莫奈花園溯溪露營、潑水狂歡、撈魚抓蟹，沉浸式觀看篝火晚會煙花秀，收穫一整天的鮮活快樂。

活動時間：5月1日-5月5日

活動地點：高明區荷城街道石洲村旺林藝術花園

收費情況：付費



三水區

一號公路・一路漫享——三水環兩江一號公路「五一」文化嘉年華暨首屆主理人生活節

活動7天匯聚80場精彩活動，「五一」小長假，西江院子1511全域煥新、江畔汀見咖啡全新開業、桃源・三巷水道二期驚艷亮相、七彩花田硫華菊煥新綻放！親子趣玩、龍舟競速、古巷粵韻一站式全配齊，美景、好戲、好樂趣，煙火治癒氛圍感直接拉滿！

西江院子1511（圖/白坭發佈）

活動時間：4月29日-5月5日

活動地點：白坭鎮

收費情況：免費（部分項目付費，需提前報名）

