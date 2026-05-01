內地反腐新規上路　民企員工受賄與公職人員「同罪同罰」

北京官方反腐制度再度收緊，自5月起將實施一批新法規，其中由最高人民法院與最高人民檢察院聯合發布的反腐新規，明確民營企業員工與公職人員腐敗行為「同罪同罰」，並大幅下調入罪門檻。



內媒《澎湃新聞》報道，《關於辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋（二）》已於5月1日起施行。新規最大變化在於，非國家工作人員的受賄、職務侵佔、挪用資金及行賄等罪名，量刑標準全面對標國家工作人員相關罪行，並取消過往倍數折算規則。

在入罪標準方面，新規明顯收緊。以非國家工作人員受賄罪與職務侵佔罪為例，「數額較大」標準由6萬元（人民幣，下同）下調至3萬元，「數額巨大」由100萬元降至20萬元，並新增「數額特別巨大」標準，門檻為300萬元以上。這意味著，民企員工若收受回扣或侵佔公司資產，累計金額達3萬元，即可能被追究刑事責任，面臨3年以下有期徒刑或拘役。

最高人民法院。（視覺中國）

報道指出，雖然新規強調「同罪同罰」，但在最高刑責上仍存在差異。民營企業人員涉貪最高刑為無期徒刑，而公職人員貪污受賄罪最高仍可判處死刑，法理上區分在於前者主要侵害私有財產權，後者則涉及公共權力與國家公信力。

對此，廣東風采新紀元律師事務所主任賀國帥向媒體表示，新規是反腐法治建設的重要舉措，其核心在於消除「公私有別」，落實平等保護原則，並填補民企腐敗刑法規制的不足，有助改善企業「報案難、立案難」的情況。