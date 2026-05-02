薩頓日記揭南京大屠殺鐵證　90後收藏家10萬美金標下捐贈紀念館

1946年5月3日，遠東國際軍事法庭在東京正式開庭，開啟世紀審判序幕。今年5月3日恰逢東京審判開庭80周年，曾參與審判的美國檢察官薩頓（Sutton）所遺留的6冊私人日記與珍貴檔案，在中國90後收藏家鄒德懷的奔走下，花了10萬美金（約合78萬元港幣）標下，並於東京審判開庭80周年之際，正式捐贈侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。



中國90後收藏家鄒德懷。

《環球時報》報道，2025年11月收藏家鄒德懷打給美國的朋友電話，當時事北京時間凌晨3點半，拍賣行裏「東京審判美國檢察官薩頓檔案」即將上拍。鄒德懷委託當地朋友幫忙出價，當時他心裡預算是「10多萬元人民幣」。

但沒想到，首件拍品「薩頓6冊日記」登場幾分鐘後，價格便瘋狂飆升至2萬美元。即使超出預算，鄒德懷抱持「史料絕不能旁落」，最終在13件拍品中成功拿下9件，落槌價加佣金7萬美金，折合當時匯率人民幣將近50萬元。

美國檢察官薩頓（Sutton）

鄒德懷預算不足的情況下，向20位友人開口借款，獲得香港抗戰歷史研究會副會長及記者、投資界老友的捐贈。但款湊齊匯出後，遭遇黑客入侵拍賣行郵箱，部分款項落入電詐陷阱。

鄒德懷後來受到企業家朋友張菡的贊助，拿到20萬元人民幣，補足被電信詐騙的損失。最終，這批六冊日記共計13件的拍品終於都成功拍下，於2025年11月以總計10萬美元的代價全數從海外拍回。

鄒德懷表示，這不僅是個人收藏，更是一場民間的接力與支持。隨著這批原始史料與私人遺物回到南京，薩頓在1946年執行任務時留下的第一手記錄，將正式入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，完成這趟跨越80年的歷史歸途。

江蘇省南京市侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館展板，展示當年中日軍力差距。（香港01）

鄒德懷受訪時提到，這是他的第一次捐贈，初衷便是希望讓歷史鐵證被更多人看見。

薩頓日記記載南京大屠殺鐵證

回顧1946年1月，時年51歲的美國律師薩頓接到調令時，本以為只需在海外工作四到六個月。東京審判持續了兩年多。薩頓堅持到了最後，直到1948年下半年才返回家鄉。

薩頓知道歷史必須要真相需要有力證據，1946年5月3日開庭的東京審判採用「英美法系」，極度依賴證據與證人。即便甲級戰犯罪行罄竹難書，只要最終宣判前，證據鏈有絲毫疏漏，戰犯便可能脫罪。

東京審判美國檢察官薩頓檔案。（環球時報）

1946年，薩頓兩度來華，足跡遍布上海、北京、重慶和南京，走訪官員、傳教士、醫護人員及南京大屠殺倖存者。他與中國檢察官向哲濬及其助手裘劭恆等人一起，專責調查日軍在華戰爭罪行，蒐集一手證詞、統計資料和照片檔案，並撰寫了來自中國的系列報告，成為南京大屠殺的鐵證。

這份珍貴的史料在鄒德華等民間企業家的幫助下，終於在東京審判80年前抵達侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

首套中文完整版東京審判庭審記錄正式面世

此外，值得關注的是，4月30日《遠東國際軍事法庭庭審記錄·全譯本》首發式暨首發座談會在浙江越秀外國語學院舉行。第1至第40卷、總計2000餘萬字，歷時10餘年的重大翻譯工程宣告完成，標誌著世界的範圍內首套中文完整版東京審判庭審記錄面世。

上海交通大學戰爭審判與世界和平研究院副研究員趙玉蕙認為，《全譯本》的最大價值在於：讓東京審判這份「最原始、最核心」的史料有了中文版本，中國學者從此不必再完全依賴英文或日文去研究這段歷史。

她指出，東京審判同紐倫堡審判一起，首次對發動侵略戰爭的個人追究刑事責任，這是戰後國際法的創舉。