南京大屠殺紀念館去年逾1.6萬港人到訪　館方：史料研究沒終點

特區政府近年積極推動愛國教育，去年把北京盧溝橋旁的中國人民抗日戰爭紀念館列作第一個港澳青少年愛國主義教育基地。江蘇省會南京在抗日戰爭中亦留下血淚沉重的一頁，記載侵華日軍在當地暴行的南京大屠殺紀念館，去年錄得600萬到訪人次，包括逾1.6萬名港人，館方估計，當中相當大部分為35歲以下人群。



中日關係目前處於低谷，南京大屠殺紀念館教育服務部主任王敏接受包括《香港01》在內的香港傳媒採訪時表示，無論中日關係如何改變，展館都會繼續呈現當年歷史，而日軍二戰期間佔領香港也曾犯下罪行，因此歡迎港人到館親身了解歷史，並計劃未來揀選特別的日子來港舉辦展覽。



侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館於1985年落成開放。（歐陽德浩攝）

南京市政府為悼念30萬名死難者，於1982年籌備建立。（歐陽德浩攝）

南京大屠殺紀念館去年錄600萬到訪人次 按年升60萬

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館（南京大屠殺紀念館）於1985年落成開放，選址江東門集體屠殺遺址及遇難者叢葬地，是南京市政府為悼念30萬名死難者而建立的博物館，經過1995年及2005年兩次擴建後，如今佔地10.3萬平方米，館藏文物史料約19.4萬件，去年到訪人次約600萬，按年增加約60萬。

悼念廣場豎立了一面災難之牆與和平大鐘。（歐陽德浩攝）

展廳貼滿100名2017年在生的幸存者相片，惟隨着他們因高齡陸續離世，本來滿牆的彩色照片已轉為黑白色。（歐陽德浩攝）

悼念廣場每年12月13日舉行國家公祭儀式紀念死難者

南京大屠殺紀念館外的悼念廣場豎立了一面災難之牆與和平大鐘，每年12月13日都會舉行國家公祭儀式紀念死難者。展廳入口兩側擺放了18本鐵書，鐫刻其中近1.1萬名死難者的姓名，另外也貼滿100名2017年仍在生的幸存者相片，惟隨着他們陸續離世，本來滿牆的彩色照片已逐漸轉為黑白色。

展廳貼滿死難者的相片。（歐陽德浩攝）

圖為日軍第十六師團士兵境昌平手繪「支那事變」畫卷。（歐陽德浩攝）

展覽引述幸存者李秀英︰要記住歷史、不要記住仇恨

展廳內也陳列多項史料及文物，包括經查證後確認的「萬人坑」遺址骸骨；日軍士兵東史郎的隨軍日記，記錄當時一名中國男子被殘忍殺害的過程；也有記載兩名日軍士兵「百人斬」比賽的報道等。而展廳的尾聲則引用幸存者李秀英的一句話，提醒參觀者「要記住歷史、不要記住仇恨」。

有報道曾記載兩名日軍士兵「百人斬」比賽殺害南京平民。（歐陽德浩攝）

展廳的尾聲引用幸存者李秀英的一句話，提醒觀眾「要記住歷史、不要記住仇恨」。（歐陽德浩攝）

南京大屠殺紀念館主任︰去年1.6萬港人到訪 青少年交流團2400人

南京大屠殺紀念館教育服務部主任王敏表示，日本文部省於1982年修改歷史教科書，輕描淡寫地將侵略中國改為進入中國，引起當時南京市民的強烈不滿，最終市政府接受民眾的建議籌建紀念館。「事實上我想無論中日關係如何改變，我們這個館對於這段歷史的呈現都會在這裏。」

王敏透露，去年有約1.42萬名港人通過預約的方式參觀博物館，參考內地觀眾統計，70%以上是35歲以下人群，估計到來參觀的香港人「很多實際上也都是在這個年紀的範圍當中」。

此外，去年館方與香港方面合作組織了57個交流團，合計約2,400多人，當中大部分為學學生，而今年截至3月底已接待三批學生團體合計100多人。王敏表示，紀念館參觀高峰期於清明節及暑假等長假期，相信屆時亦會迎來接待港人的高峰期。

南京大屠殺紀念館教育服務部主任王敏表示，去年有約1.42萬名港人通過預約的方式參觀博物館。（歐陽德浩攝）

王敏向香港傳媒及觀眾講解歷史。（歐陽德浩攝）

日軍在港曾犯暴行 紀念館主任：同屬歷史一部分

王敏又指，日軍二戰佔領香港期間，同樣曾犯下一些罪行，包括曾經在被徵用為臨時軍事醫院的聖士提反書院犯下屠殺戰俘與醫護人員暴行，它們與南京大屠殺一樣屬於日軍侵華歷史的一部份。

這段歷史的研究，實際上是沒有終點，史料的收集完善，包括基於史料的新發掘，史料的研究也是沒有終點。 南京大屠殺紀念館教育服務部主任王敏

王敏歡迎更多港人到紀念館親身了解歷史，並計劃未來揀選特別的日子來港舉辦展覽，例如目前正在館內展出的國際和平海報雙年展。